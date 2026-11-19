Die Walmart-Aktie hat sich nach einer deutlichen Korrektur von Mitte Mai bis Mitte August in den letzten Wochen wieder sukzessive nach oben gearbeitet. Seit Anfang Oktober ist der Kurs des US-Einzelhandelsriesen um mehr als +23% gestiegen. Nun hat das Unternehmen frische Zahlen vorgelegt. Geben sie dem Papier weiter Auftrieb oder müssen sich Anleger zunächst einmal auf fallende Kurse einstellen? Onlinegeschäft und Werbung als Wachstumsmotoren Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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