Die Walmart-Aktie hat sich nach einer deutlichen Korrektur von Mitte Mai bis Mitte August in den letzten Wochen wieder sukzessive nach oben gearbeitet. Seit Anfang Oktober ist der Kurs des US-Einzelhandelsriesen um mehr als +23% gestiegen. Nun hat das Unternehmen frische Zahlen vorgelegt. Geben sie dem Papier weiter Auftrieb oder müssen sich Anleger zunächst einmal auf fallende Kurse einstellen? Onlinegeschäft und Werbung als Wachstumsmotoren Im ...

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