Wenn ich morgens hier in New York meinen Kaffee trinke und auf die US-Börsen blicke, sehe ich eine Maschine, die seit Jahrzehnten Millionen ganz normaler Angestellter zu Wohlstand verhilft. Krankenschwestern, Lehrer, Ingenieure - sie alle werden in den USA nicht durch gigantische staatliche Renten reich, sondern durch ein unscheinbares Kürzel auf ihrer Gehaltsabrechnung: das 401(k). Sie werden zuweilen Millionäre. Das amerikanische System ist so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer