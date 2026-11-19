Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



19.11.2026 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2026 Empfehlung: Kaufen seit: 19.11.2026 Kursziel: 28,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Profitabilität und Ergebnis im Neunmonatszeitraum 2026 deutlich gesteigert



Die allgemeine leichte konjunkturelle Aufhellung macht sich bei den Unternehmen der GESCO-Gruppe bislang nur verhalten bemerkbar. Dies spiegelt sich auch in den Neunmonatszahlen 2026 wider, die nur leichte Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz ausweisen. Gleichwohl konnten die Wuppertaler durch Optimierungen auf der Aufwandsseite bei allen Ergebniskennziffern deutlich überproportionale Steigerungen erreichen. Positiv entwickelten sich auch der ROCE mit einer Verbesserung von 4,7 auf 5,4 Prozent sowie der um M&A-Effekte bereinigte Free Cashflow mit mehr als einer Verdoppelung von 13,4 auf 28,1 Mio. Euro.



In Summe liegt die GESCO SE auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen nach den ersten drei Quartalen beim Konzernumsatz mit 498,6 Mio. Euro noch ein Stück unter der Guidance-Bandbreite, die sich unter Ausklammerung des erwarteten Beitrags der seit 1. Oktober 2026 konsolidierten ARKU auf 515 bis 530 Mio. Euro beläuft. Das Nettoergebnis bewegt sich auf rollierender Zwölfmonatsbasis mit 14,8 Mio. Euro indes nur minimal unter dem Prognosekorridor von 15 bis 20 Mio. Euro.



Dabei ist zu berücksichtigen, dass das dritte Quartal 2026 relativ schwach ausfiel, was vor allem auf dem Projektgeschäft immanente Schwankungen im Segment Industrial Assets & Infrastructure zurückzuführen ist. Hier sind in diesem Jahr jedoch außergewöhnlich viele größere Projektauslieferungen erst zum Jahresende terminiert, so dass dort noch ein sehr starkes Schlussquartal mit nennenswerten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen erwartet wird. Vor diesem Hintergrund gehen wir wie der Vorstand unverändert davon aus, dass die GESCO SE ihre Jahresziele erreichen wird.



Angesichts des außergewöhnlich großen Volumens erst im Dezember terminierter Projektauslieferungen und des damit verbundenen Risikos eventueller kundenseitig bedingter Verschiebungen von Umsatz- und Ergebnisanteilen in das kommende Geschäftsjahr haben wir zwar unsere Schätzungen für 2026 vorsichtshalber auf der Umsatzseite etwas reduziert, ansonsten aber nur leicht adjustiert.



Dabei gehen wir im Zuge fortschreitender Effekte aus den diversen GBS-Modulen, die im Rahmen der Integration auch sukzessive auf die ARKU ausgerollt werden, auch für die kommenden Jahre von kontinuierlichen weiteren Umsatz-, Profitabilitäts- und Ergebnissteigerungen aus.



Neben dem profitablen organischen Wachstum der Wuppertaler Industriegruppe, zu dem ab 2027 auch die ARKU beitragen wird, bilden bekanntlich auch direkte Zukäufe sowie Add-on-Akquisitionen einen festen Bestandteil der GESCO-Strategie. Dabei zeigt sich der Konzern zum 30. September 2026 mit einer Barliquidität von 45,7 Mio. Euro, einer gegenüber dem Jahresultimo 2025 um 31,2 Prozent von 61,7 auf 42,5 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung (inkl. Leasing) und einer Eigenkapitalquote von 60,2 Prozent auch für weitere Investitionen in anorganisches Wachstum solide aufgestellt.



Insgesamt bestätigen wir daher bei einem geringfügig auf 28,00 Euro angepassten Kursziel unverändert unsere "Kaufen"-Einstufung für die unseres Erachtens nach wie vor deutlich unterbewertete GESCO-Aktie.



Dabei liegt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf dem aktuellen Kursniveau von 13,95 Euro mit 151,2 Mio. Euro lediglich bei 54,5 Prozent des zum 30. September 2026 ausgewiesenen Konzerneigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 277,4 Mio. Euro, das 25,59 Euro je Anteilsschein bzw. 26,74 Euro je Aktie im Umlauf entspricht.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-11-19_GESCO

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



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