VAL-D'OR, Quebec, 19. November 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB: 6CA; OTCQB: ECRFF) freut sich, die Aktionäre über aktuelle Entwicklungen von Epic Gold Corp. (CSE: EPG) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 6341) ("Epic Gold" oder das "Unternehmen") hinsichtlich des Konzessionsgebiets Benoist, das sich etwa 70 km nordöstlich von Lebel-sur-Quévillon im Gebiet Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, befindet, zu informieren. Die vollständige Originalfassung der Pressemitteilung von Epic Gold ist auf SEDAR+ sowie auf der Website von Epic Gold verfügbar.

Am 18. November legte Epic Gold eine Mineralressourcenschätzung für Cartiers Konzessionsgebiet Benoist vor. Diese Arbeiten wurden im Rahmen des Zeitplans der Arbeitsverpflichtungen der Optionsvereinbarung zwischen Epic Gold und Cartier durchgeführt.

Eine Zusammenfassung der Höhepunkte der Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Konzessionsgebiet Benoist, wie von Epic Gold bereitgestellt, umfasst Folgendes:

Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Benoist:

Angedeutete Mineralressource von 2.072.000 t mit einem Gehalt von 2,26 g/t Gold, was 150.700 oz Gold entspricht.

Vermutete Mineralressource von 1.620.600 t mit einem Gehalt von 1,67 g/t Gold, was 86.900 oz Gold entspricht.

Projekt Benoist in 3D-Ansicht - MRE 2026

Die Zusammenstellung historischer Daten in Kombination mit neuen Bohrungen weist darauf hin, dass die Mineralisierung sowohl seitlich entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen ist.

Die Ressource wurde im Auftrag von Epic Gold von Claude Savard, P.Geo., Éric Lecomte, P.Eng., und Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., von Norda Stelo Inc. berechnet, die als qualifizierte Personen gemäß NI 43-101 gelten.

Aktionäre können die Pressemitteilung von EPG vom 18. November 2026 abrufen, indem sie hier klicken.

Herr Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration bei Cartier, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person (Q.P.) gemäß NI 43-101 die hierin enthaltenen Informationen auf der Grundlage von Daten erstellt, die Epic Gold Cartier im Rahmen seiner öffentlichen Bekanntmachungen zur Verfügung gestellt hat.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen vereint umfassende technische Fachkompetenz, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Exploration und ein vollständig finanziertes Programm, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac voranzubringen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen. Das Konzessionsgebiet Cadillac enthält Goldressourcen von 767.800 oz in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie (10,0 Millionen t mit 2,4 g/t Au) sowie 2.416.900 oz in der vermuteten Kategorie (35,2 Millionen t mit 2,1 g/t Au) über alle Sektoren hinweg. Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Cadillac ergab einen Kapitalwert (NPV5%) nach Steuern von 1.001 Millionen CAD sowie einen internen Zinsfuß von 26,6 % bei einem Goldpreis von 3.600 USD/oz.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com

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