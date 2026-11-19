In Leopoldshöhe im Kreis Lippe baut Voltwise seinen ersten großen Batteriespeicher in Deutschland. Die Anlage in Nordrhein-Westfalen soll über eine Leistung von 56 Megawatt und eine Kapazität von 125 Megawatt verfügen, wie das Unternehmen zum symbolischen Spatenstich am Donnerstag mitteilte. Die Inbetriebnahme sei für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. In der Anlage, die auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern entsteht, wird das Batteriespeichersystem "SmartStack" von Fluence zum Einsatz kommen. Der Netzanschluss soll über das Umspannwerk Bechterdissen des Verteilnetzbetreibers Bielefelder ...

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