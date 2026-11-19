DJ PTA-RPT: Südzucker AG: VERÖFFENTLICHUNG VON WESENTLICHEN GESCHÄFTEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN NACH § 111C ABS. 2 AKTG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß -- 111c Abs. 2 AktG

Südzucker AG: VERÖFFENTLICHUNG VON WESENTLICHEN GESCHÄFTEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN NACH -- 111C ABS. 2 AKTG

Mannheim (pta000/19.11.2026/16:16 UTC+1)

SÜDZUCKER AG mit Sitz in 68165 Mannheim, Maximilianstraße 10, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 42.

WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004

1. Nahestehende Person

Die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG ist im Sinne des -- 111a Abs. 1 Satz 2 AktG eine nahestehende Person der Südzucker AG (nachfolgend "Gesellschaft"), da die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft e.G. unmittelbar mehr als 50 % der Stimmrechte an der Gesellschaft hält.

2. Beschreibung des Geschäfts

Die Gesellschaft hat mit der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG am 19.11.2026 einen Rahmendarlehensvertrag geschlossen. Danach wird die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, der Gesellschaft bei freier Liquidität der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG und entsprechendem Bedarf der Gesellschaft mit kurzfristigen (bis 12 Monate) und mittel- bis langfristigen (13 bis zu 72 Monate) Laufzeiten Darlehenstranchen zur Verfügung zu stellen.

3. Wesentliche Informationen

Der Maximalbetrag aller Tranchen unter den Bedingungen dieses Rahmenvertrages beträgt EUR 300 Millionen. Zurückgezahlte Beträge können in diesem Rahmen erneut ausgereicht werden.

Die Höhe der Verzinsung ergibt sich aus den konkreten Tranchenvereinbarungen. Die Zinssätze werden jeweils unter Wahrung des Grundsatzes des Fremdvergleichs und laufzeitkongruent auf Basis der aktuellen Bonität der Gesellschaft festgelegt und zwar bei kurzfristiger Laufzeit variabel auf der Grundlage des Geldmarktzins von Referenzbanken sowie bei mittel- und langfristiger Laufzeit fest auf der Grundlage von Preisindikationen einer Bank aus dem Schuldschein- und Anleihekapitalmarkt. Die Darlehen werden ohne Bestellung von Sicherheiten gewährt.

4. Wert des Geschäfts

EUR 300 Millionen (maximales ausstehendes Darlehensvolumen aller Tranchen unter dem Rahmendarlehensvertrag).

5. Zustimmung des Aufsichtsrats

Das hierfür zuständige Präsidium des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat dem Abschluss des Rahmendarlehensvertrags gemäß -- 111b Abs. 1 AktG zugestimmt.

Mannheim, den 19.11.2026

SÜDZUCKER AG

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim Deutschland Ansprechpartner: Andreas Rothe Tel.: +49 621 - 421-240 E-Mail: investor.relations@suedzucker.de Website: www.suedzuckergroup.com ISIN(s): DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) XS3393874436 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover

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November 19, 2026 10:16 ET (15:16 GMT)