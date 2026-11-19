Lupfig - In den Rechenzentren von Green in Dielsdorf betreiben Unternehmen ihre Server und IT-Systeme. Die dabei entstehende Wärme wird konsequent weitergenutzt: Green koppelt sie aus und stellt sie zur Verfügung. Seit der Inbetriebnahme der Rechenzentren wird die Abwärme bereits auf dem Campus und in einem benachbarten Industriebetrieb genutzt. Nun kommt sie erstmals auch in Wohngebäuden zum Einsatz. Dafür hat Energie 360° eine Energiezentrale auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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