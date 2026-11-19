Neue Übernahmespekulationen sorgen am heutigen Donnerstag für Bewegung im Pharmasektor: Der französische Sanofi-Konzern soll einem Medienbericht zufolge eine mögliche Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed prüfen. An der Börse löste die Nachricht unmittelbar Kursfantasie aus - die Insmed-Aktie legte zeitweise um rund 24 Prozent zu und wurde zwischenzeitlich aufgrund hoher Volatilität vom Handel ausgesetzt. Sanofi prüft offenbar milliardenschweren ...

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