Ein Blick in die Petitionsliste der Unterstützer:innen vom ehemaligen Nvidia-CEO Jensen Huang gibt einen Einblick, welche Gruppe genau ihn wieder an der Konzernspitze sehen möchte. Inzwischen scheint klar, dass der Verwaltungsrat von Nvidia eine Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze ausschließt. Dies bestätigte die Interimschefin Colette Kress dem Sender CNBC. Die Petition, die in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien die Runde machte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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