Schock für Anleger des KI-Chipherstellers AMD: Die Aktie bricht am Donnerstag zeitweise um rund elf Prozent ein und gerät damit massiv unter Verkaufsdruck. Auslöser sind brisante Vorwürfe eines Leerverkäufers, der mögliche Verbindungen zu sanktionierten chinesischen Unternehmen aufgedeckt haben will. Gleichzeitig verschärfen die USA ihre Exportregeln für KI-Chips - und bedrohen damit einen wichtigen Teil des AMD-Geschäfts.Leerverkäufer nimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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