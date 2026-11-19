Nach 13 Jahren Wartezeit ist "Grand Theft Auto VI" endlich erschienen - und sorgt nicht nur bei Gamern, sondern auch an der Börse für Begeisterung. Erste Kritiker sprechen von einem Meisterwerk, die Vorbestellungen erreichen Milliardenhöhe und die Aktie des Spieleherstellers Take-Two Interactive sprang zeitweise um acht Prozent nach oben. Doch hinter dem spektakulären Verkaufsstart steckt eine entscheidende Frage: Kann GTA 6 die gigantischen ...

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