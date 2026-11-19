Zürich - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Start des KI-Riesen Anthropic an der US-Börse liess am Donnerstag vor allem die Herzen der Tech-Investoren höher schlagen. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelang mit einem Erlös aus der Aktienplatzierung von insgesamt 107 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang. In der Schweiz mündete dies in Abgaben, weil gerade die grosskapitalisierten defensiven Aktien verkauft wurden. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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