New York - Die KI-Firma Anthropic ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag mit 111,50 US-Dollar um über ein Drittel über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert von Anthropic lag damit bei zwei Billionen Dollar. Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte Anthropic klar den bisherigen Rekordhalter, Elon Musks Weltraum- und KI-Firma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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