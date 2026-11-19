Berlin - Trotz des enormen Erfolgs der Videospiel-Reihe "Grand Theft Auto" (GTA) bereut der frühere Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Thomas Middelhoff, heute nicht, dass der deutsche Medienkonzern die Entwicklerfirma von GTA einst verkauft hat. Die Entscheidung, BMG Interactive zu verkaufen, sei eine Entscheidung des gesamten Vorstands und einstimmig gewesen, sagte Middelhoff am Donnerstag der "Welt" und "Business Insider Deutschland". Das Entwicklungsstudio DMA Design, das das erste GTA-Spiel 1997 veröffentlicht hatte, gehörte damals BMG Interactive, einer Tochterfirma von Bertelsmann.



Die Entwicklung von Videospielen sei mit großem finanziellem Aufwand und Risiken verbunden gewesen. "Das ist ein bisschen wie bei Roulette", sagte Middelhoff. Er freue sich über den Erfolg der Reihe, doch der damalige Vorstand habe die Produktion der Spiele Ende der 1990er-Jahre nicht weiter mitfinanzieren wollen. Die Entscheidung, den Bereich zu verkaufen, halte er daher unter den damaligen Gesichtspunkten für richtig, sagte Middelhoff.



Zum Zeitpunkt des Verkaufs 1998 war Middelhoff im Vorstand von Bertelsmann zuständig für Multimedia und Strategie. Die GTA-Reihe erscheint heute beim Entwicklungsstudio Rockstar Games, das zum Take-Two-Konzern gehört.





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