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Redwood AI meldet positive vorläufige Ergebnisse von Q-SAFE zur Unterstützung des quantengestützten Sicherheitsscreenings von Chemikalien



19.11.2026 / 23:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Redwood AI meldet positive vorläufige Ergebnisse von Q-SAFE zur Unterstützung des quantengestützten Sicherheitsscreenings von Chemikalien Vancouver, Kanada - 19. November 2026 - Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") freut sich, bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 7. Mai 2026 , positive vorläufige Ergebnisse von seinem Projekt "Quantengestützte Optimierung für die Risikoklassifizierung gefährlicher Chemikalien" (Q-SAFE) bekannt zu geben. Redwood hat die anfängliche Daten- und Modellkonfiguration abgeschlossen und mehrere konventionelle Modelle der künstlichen Intelligenz verglichen, um zu bewerten, wie effektiv diese potenziell gefährliche Chemikalien identifizieren können, wobei das führende vorläufige Modell unter den getesteten Screening-Bedingungen gefährliche Verbindungen mit einer Erkennungsrate im mittleren 80-%-Bereich identifizierte. Die Ergebnisse unterstützen die kontinuierliche Erforschung quantengestützter Methoden durch das Unternehmen zur Verbesserung des Sicherheitsscreenings von Chemikalien mit potenziellen Anwendungen für Unternehmen im Verteidigungsbereich und Industrieorganisationen, die sich mit Chemikalien-Screening und Risikobewertung befassen. Modelle zur Chemikaliensicherheit untersuchen verschiedene Merkmale einer Substanz, wie etwa ihre Molekülstruktur, ihre chemischen Eigenschaften und ihre potenzielle Reaktivität, um festzustellen, ob sie eine Gefahr darstellen könnte. Mit zunehmender Anzahl der Merkmale kann die Zahl der möglichen zu berücksichtigenden Kombinationen rapide ansteigen, was es für konventionelle Methoden schwierig macht, jede Möglichkeit effizient zu bewerten. Die ersten Arbeiten von Redwood zeigten, dass konventionelle Modelle der künstlichen Intelligenz nützliche Ausgangsergebnisse liefern können. Im Rahmen der vorläufigen Analyse bewertete das Unternehmen mehr als 90 Kombinationen von Modelleinstellungen und Optimierungsansätzen. Die stärkste bis dato getestete Projektkonfiguration identifizierte bei den beiden untersuchten Screening-Schwellenwerten etwa 84 % bis 86 % der gefährlichen Verbindungen und erzielte damit ein Ergebnis, das höchstens etwa 2,1 Prozentpunkte unter dem des besten konventionellen Modells lag. Die Analyse identifizierte zudem 20 chemische Merkmale, die über die führenden, für die Bewertung beibehaltenen Lösungen hinweg konsistent ausgewählt wurden. Obwohl der Ansatz das beste konventionelle Modell noch nicht übertroffen hat, schaffen die Ergebnisse eine messbare Grundlage für die weitere Verfeinerung und umfassendere Tests. Das übergeordnete Ziel besteht darin zu ermitteln, ob dieser Ansatz ein schnelleres und zuverlässigeres Sicherheitsscreening von Chemikalien unterstützen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass eine potenziell gefährliche Substanz übersehen wird. Q-SAFE wurde nicht konzipiert, um Chemiker, Sicherheitsfachkräfte oder behördliche Prüfverfahren zu ersetzen. Stattdessen wird das Projekt als Instrument zur Entscheidungsunterstützung entwickelt, das Spezialisten dabei helfen könnte, chemische Informationen zu überprüfen, Substanzen für die weitere Bewertung zu priorisieren und fundiertere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Zu den potenziellen Anwendungen gehören Umgebungen, in denen Organisationen Risiken in Zusammenhang mit der Handhabung, der Lagerung, dem Transport oder der Verwendung chemischer Substanzen bewerten. "Diese vorläufigen Ergebnisse helfen dabei, die nächste Phase des Projekts Q-SAFE zu definieren, und untermauern die Fortsetzung unserer Bewertung quantengestützter Methoden. Unser Ziel besteht darin zu ermitteln, ob diese Methoden dazu beitragen können, die Komplexität chemischer Daten zu bewältigen und zu einem zuverlässigeren Sicherheitsscreening für Verteidigungs-, Sicherheits- und Industrieanwendungen beizutragen", sagte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI. Die nächste Phase des Projekts wird voraussichtlich die weitere Verfeinerung des chemischen Datensatzes, die fortgesetzte Erprobung konventioneller Modelle und die Entwicklung der quantengestützten Komponente umfassen. Redwood beabsichtigt, die Ansätze unter einheitlichen Testbedingungen zu vergleichen, um zu ermitteln, ob quantengestützte Methoden die Identifizierung potenziell gefährlicher Chemikalien verbessern können. Über Redwood AI Corp. Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um die Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Arzneimittelforschung und -entwicklung zu unterstützen sowie Verteidigungs- und Sicherheitslösungen voranzutreiben. Das Unternehmen verbindet Know-how in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Arzneimittelsynthese und deren Hochskalierung zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiebasierter Anwendungen. IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP., "Louis Dron" Chief Executive Officer Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Louis Dron Chief Executive Officer Tel: +1 888 530 8488 investors@redwoodai.com Die CSE und der Information Service Provider haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Genauigkeit oder Angemessenheit. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. 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Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen vorläufigen Ergebnisse basieren auf computergestützter Modellierung und vorläufigen Analysen. Tatsächliche Labor-, präklinische oder klinische Ergebnisse können erheblich von den computergestützten Vorhersagen abweichen, und es kann nicht garantiert werden, dass ein identifizierter Wirkstoffkandidat synthetisiert, experimentell validiert, als frei von Rechtskonflikten eingestuft oder in die weitere Entwicklung überführt wird. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. 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