New York - Beim KI-Konzern Anthropic hat sich am Donnerstag die Anfangseuphorie über den Börsengang (IPO) abgekühlt. Nach dem frühen Sprung bis auf 115,10 US-Dollar kosteten die Aktien zum Handelsschluss noch 97,17 Dollar. Das bedeutete aber immer noch ein Plus von 17 Prozent zum angehobenen Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte bei 111,50 Dollar gelegen. Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar legte das Unternehmen hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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