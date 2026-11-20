Zug - Varia US Properties hat die angekündigte Transaktion mit dem Vermögensverwalter Brookfield abgeschlossen. Die Immobiliengesellschaft bringt damit 13 ihrer 17 US-Wohnliegenschaften in zwei Gemeinschaftsunternehmen ein. Varia US will das Portfolio auf neuere Mehrfamilienhäuser ausrichten. Zukäufe sind sowohl auf eigene Rechnung als auch gemeinsam mit Brookfield geplant, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bei der Ankündigung hatte das Varia ...

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