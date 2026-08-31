Zug - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat im ersten Halbjahr 2026 wegen Immobilienverkäufen und negativer Neubewertungen einen deutlich höheren Verlust geschrieben. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich das Unternehmen jedoch zuversichtlich. Die gesamten Mieterträge zwischen Januar und Juni beliefen sich auf 41,4 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 18,8 Prozent entspricht. Grund dafür waren laut Mitteilung vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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