Zürich - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties bleibt weiter in den roten Zahlen. Bereits in den vorangegangenen drei Jahren hatte die Gesellschaft jeweils Verluste zum Jahresauftakt geschrieben. Derweil läuft die Suche nach einem strategischen Partner. Die Mieteinnahmen sanken in den Monaten Januar bis März um 13,2 Prozent auf 22,3 Millionen US-Dollar. Dies dürfte aber insbesondere auf den Verkauf von drei älteren Objekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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