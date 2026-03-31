Zug - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025 erneut rote Zahlen geschrieben. Eine Dividende gibt es weiterhin nicht. Für das laufende Geschäftsjahr sieht das Unternehmen gute Chancen für Wachstum, sucht aber gleichzeitig einen strategischen Partner. 2025 resultierte ein wieder höherer Verlust von 31,8 Millionen Dollar nach einem Verlust von 17,5 Millionen im Vorjahr, wie die auf US-Mehrfamilienhäuser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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