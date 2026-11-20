BASF begräbt die Milliardenübernahme von Evonik. Das Evonik-Papier verliert zeitweise mehr als 20 Prozent. Doch der Chemiekonzern meldete zuletzt starke Zahlen. Ist der Ausverkauf eine seltene Kaufchance? Ein geplatzter Milliardendeal sorgt für ein Börsenbeben: BASF zieht sich überraschend aus dem Übernahmekampf um Evonik zurück. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns verliert zeitweise mehr als 20 Prozent. Doch während Anleger panisch verkaufen, könnte sich für ...

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