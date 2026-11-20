BASF begräbt die Milliardenübernahme von Evonik. Das Evonik-Papier verliert zeitweise mehr als 20 Prozent. Doch der Chemiekonzern meldete zuletzt starke Zahlen. Ist der Ausverkauf eine seltene Kaufchance? Ein geplatzter Milliardendeal sorgt für ein Börsenbeben: BASF zieht sich überraschend aus dem Übernahmekampf um Evonik zurück. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns verliert zeitweise mehr als 20 Prozent. Doch während Anleger panisch verkaufen, könnte sich für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de