Mit der großskaligen Kalimine Colluli schlägt Eritrea ein neues Kapitel im Bergbau auf. Das XXL-Düngemittelprojekt könnte weiteren Investitionen den Weg ebnen - vor allem, nachdem die USA entscheidende Sanktionen aufgehoben haben.

Der Edelmetallexplorer Alpha Exploration (ISIN: VGG3198S1074, WKN: A3DLBX) meldete Ende Oktober den Abschluss eines Bohrprogramms auf dem Aburna-Goldprojekt, das sich auf dem 514 km² großen Kerkasha-Lizenzgebiet in Eritrea befindet. Knapp 9.000 Bohrmeter wurden zurückgelegt - deutlich mehr als anfangs geplant.

Alle Bohrungen befinden sich innerhalb des hochprospektiven, aber noch wenig erkundeten Aburna-Korridors. In diesem Goldkorridor hat Alpha bereits die Hill-52-, Central-, Northeast- und Obok-Prospekte entdeckt.

Alpha Exploration bohrt auf Kerkasha-Lizenz

Die bislang nur teilweise vorliegenden Ergebnisse stammen hauptsächlich aus dem Northeast-Zielgebiet und der ersten Erprobung neuer Gold-Explorationsziele. Unter den Resultaten: 19 Meter mit 3,18 Gramm Gold pro Tonne bei Northeast und 31 Meter mit 1,12 Gramm im Zielgebiet Obok.

Die Geologen des Explorers sind zuversichtlich. Die Bohrungen bei Northeast haben ihrem Bericht zufolge den Fußabdruck der Goldmineralisierung vergrößert und deuten auf zusätzliches Expansionspotenzial hin. Die Bohrung bei Obok hebt in Verbindung mit anderen geologischen Daten das ehemalige Explorationsziel auf den Status eines Schlüsselprospekts.

Stetig wachsendes Potenzial auf einem riesigen Gebiet: Das ist der Charakter der Exploration bei Kerkasha. Bisher wurden nur etwa 20 Prozent des Aburna-Korridors getestet. Sieben Kilometer von Aburna entfernt exploriert Alpha Exploration zudem das Projekt Anagulu. Und auch dieses Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt markiert nur die zweite von bislang drei bedeutenden Entdeckungen auf dem Lizenzgebiet.

Metallexploration in Eritrea kommt der sprichwörtlichen Untersuchung weißer Flecken auf der Landkarte nahe. Geologisch ist das Potenzial keine Überraschung: Das Land liegt auf dem Arabisch-Nubischen Schild, der für seine reichen Vorkommen bekannt ist. Doch während auf der anderen Seite des Roten Meeres kapitalstarke Unternehmen großskalig in die Exploration investieren, fristet Eritrea in der Explorationswelt eher ein Nischendasein, was auch auf die konfliktbeladene Historie des Landes zurückzuführen ist.

Doch auch in Eritrea können die Uhren nicht ewig anders ticken. Der Bergbau gewinnt in der Wirtschaft des Landes an Gewicht. Große Projekte werden realisiert - und ebnen Folgeinvestitionen durch Fortschritte bei Regulierung und Infrastruktur den Weg.

Ein makroökonomischer Bericht der Weltbank schätzt das BIP-Wachstum des Landes im Jahr 2025 auf 3,2 %. Die Exporte legten um 6 % zu, der Anteil der Warenexporte am BIP stieg auf 30,8 %, der Leistungsbilanzüberschuss auf 14,1 %, die ausländischen Direktinvestitionen auf 1,3 %.

Kalimine Colluli: Das XXL-Bergbauprojekt Eritreas

Für die kommenden Jahre werden Wachstumsraten um 3,5 % pro Jahr erwartet. Mitverantwortlich für die Entwicklung: Der Aufschwung im Bergbausektor und der damit einhergehende Ausbau wichtiger Infrastruktur. "Investitionen in die Entwicklung der Kalimine Colluli und die Modernisierung der eritreischen Kraftwerke" identifiziert die Weltbank als zentrale Wachstumstreiber.

Colluli: Die Kalimine gilt als Inbegriff des Aufschwungs im eritreischen Rohstoffsektor. Das 50:50-Joint-Venture zwischen der eritreischen National Mining Corporation (ENAMCO) und der chinesischen Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) in Form der Colluli Mining Share Company (CMSC) markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des eritreischen Bergbaus, der eine Katalysatorfunktion ausüben könnte.

Ziel des Budgets - Phase 1 mit geschätzten 298 Mio. USD und Phase 2 mit weiteren 202 Mio. USD - ist nicht weniger als die Schaffung eines langfristigen Industriestandorts mit einer geplanten Minenlaufzeit von 200 Jahren. Die Basis dafür bildet ein Kalivorkommen von 1,1 Milliarden Tonnen in der Danakil-Senke.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Phase der vollständigen Skalierung und Vorproduktionsvorbereitung, der Produktionsbeginn ist bis Ende 2027 geplant. Mit einer angestrebten Jahresproduktion von 472.000 Tonnen Kaliumsulfat in Phase 1 und einer Steigerung auf 944.000 Tonnen in Phase 2 dürfte Colluli ein Düngemittelproduzent von globaler Bedeutung werden.

Die Produktionskosten gelten als niedrig, weil der Abbau bereits in 16 Metern Tiefe beginnt. Der Abtransport des Kalis aus Colluli soll laut Bergbauministerium in den ersten etwa fünf Jahren über eine bestehende Schotterstraße zur Küste erfolgen. Von dort (Anfile Bay Port) geht es mit kleineren Schiffen zum Exporthafen Massawa.

USA heben Sanktionen auf - mehr westliche Investoren?

Bislang dominieren chinesische Staatskonzerne (u. a. Zijin bei Bisha, China SFECO bei Zara, Sichuan Road & Bridge beim Asmara-Projekt) den eritreischen Bergbau. Doch das muss nicht so bleiben. Im September hatte die US-Regierung bestehende Sanktionen gegen die eritreischen Verteidigungskräfte und andere Organisationen im Land aufgehoben. Dies erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ausweitung des Krieges im Nahen Osten, wobei das Rote Meer eine gewisse geostrategische Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Yemane Gebremeskel, Eritreas Informationsminister, sagte damals gegenüber Reuters, die 2021 durch Joe Biden verhängten Sanktionen hätten dem Land unermesslichen Schaden zugefügt. Die Regierung könnte bei ausländischen Bergbauinvestitionen künftig mehr Diversifikation anstreben. Dafür spricht etwa, dass das Bergbauministerium im Fall der Goldmine Zara bei den chinesischen Eigentümern erfolgreich auf den Einsatz langlebiger Abbaumaschinen westlicher Hersteller gedrängt hatte.

Alpha Exploration sieht weiteres Gold- und Kupferpotenzial bei Kerkasha

Alpha Exploration will als eines der wenigen bislang im Land vertretenen westlichen Unternehmen von diesen Entwicklungen profitieren. CEO John Wilton ist vom Potenzial der Kerkasha-Lizenz überzeugt - nicht nur in Bezug auf Aburna, für das in den kommenden Wochen weitere Bohrergebnisse erwartet werden.

Im August hatte sich Wilton zu Bohrergebnissen auf dem Anagulu-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt geäußert, die eine 1,25 Kilometer lange Zielzone bestätigt hatten. Von diesen 1,25 Kilometern seien 1,1 Kilometer "vollständig unerprobt" - und zwar genau dort, wo "sowohl die Breite als auch der Kupfergehalt zunehmen." Diese unerprobten 1,1 Kilometer stellen Wilton zufolge die größte, höchstgradige und kontinuierlichste oberflächennahe Kupferanomalie des Projekts dar.

Die Aktie des Unternehmens hat nach einer längeren Seitwärtsphase im Zuge der allgemeinen Marktentwicklung zuletzt eine Korrektur vollzogen. Auf dem derzeitigen Niveau erscheint der Explorer günstig bewertet: Weitere Erfolgsmeldungen auf der riesigen Lizenz könnten das fundamentale Potenzial rasch wieder in den Vordergrund rücken.

Weitere Informationen zu Alpha Exploration finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/alpha-exploration-ltd

Unternehmen: Alpha Exploration Ltd.

TSXV: ALEX

ISIN: VGG3198S1074

WKN: A3DLBX

Webseite: https://alpha-exploration.com/

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