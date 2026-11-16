An der Technologiebörse Nasdaq schrillen derzeit die Alarmglocken, denn die schwindelerregenden Bewertungen vieler Tech-Konzerne haben längst jede Bodenhaftung verloren. Allen voran sorgt der KI-Überflieger Nvidia für heftige Turbulenzen, nachdem ein handfester Skandal rund um CEO Jensen Huang das Vertrauen der Anleger massiv erschüttert hat. Während die Kurse der hochgelobten KI-Titel unter der Last ihrer eigenen Überbewertung ächzen, droht die Blase an der Wall Street immer unkontrollierbarer zu platzen. In diesem geladenen Umfeld richten kluge Investoren ihren Blick längst weg von den überhitzten ...

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