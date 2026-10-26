Zinsen, Kriege, Geopolitik, KI-Blase: Derzeit treffen viele Unsicherheiten auf die globalen Börsen. Insbesondere der Inflationsdruck könnte Notenbanker und Investoren vor ungeahnte Probleme stellen. Wir blicken deshalb auf Gold als alternativen Hafen fürs Portfolio!

Schul- und Studienproteste in Frankreich! Die Wirtschaft der Eurozone verliert spürbar an Schwung, während der Kostendruck auf die Unternehmen massiv zunimmt. Besonders in Deutschland und Frankreich bricht die Dynamik ein, was die Sorge vor einer handfesten Wirtschaftskrise befeuert. Da nützt es nichts die BIP-Zahlen mit kreditfinanzierter Rüstung nach oben zu treiben. Steigende Preise für Energie, Treibstoffe und Transporte belasten die Gewinnmargen der Betriebe immens. Da die Verkaufspreise nicht im selben Maße angehoben werden können, droht eine klassische Stagflation. Diese Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation stellt die Notenbanken vor ein massives Dilemma. Sowohl die US-Notenbank als auch die EZB stehen in dieser Woche vor richtungsweisenden Zinsentscheidungen. Für Anleger wird die Lage am klassischen Aktienmarkt durch diese doppelte Belastung zunehmend ungemütlich. Steigende Zinsen rechtfertigen niedrigere Bewertungen, denn die diskontierten Firmenwerte sinken. In diesem Umfeld drohen vor allem hoch bewerteten Wachstumsaktien schmerzhafte Kursverluste. Auch Anleihen mit langen Laufzeiten bergen durch das unberechenbare Renditeniveau erhebliche Risiken. Wer jetzt sein Vermögen schützen will, muss seine Anlagestrategie grundlegend überdenken und auf krisenfeste Sachwerte setzen. Gold kann Verwerfungen in anderen Assetklassen mittelfristig kompensieren. Aktuell bietet sich daher eine historisch günstige Gelegenheit für einen strategischen Einstieg.

Geopolitik bremst Wirtschaft: Sicherheit hat seinen Preis

Globale geopolitische Spannungen wirken als massiver Bremsklotz für die ohnehin geschwächte Wirtschaft der Eurozone. USA und Asien boomen, hier liegen die Industrien der Zukunft, doch die Bewertungen sind gemessen am Shiller-KGV von über 40 auf Allzeithoch. Inmitten dieser Unsicherheit wächst der Drang vieler Anleger, ihre in den vergangenen Monaten erzielten, gigantischen Gewinne an den Aktienmärkten endlich zu realisieren und in Sicherheit zu bringen. Denn wer noch rechtzeitig Gewinne mitnimmt, schützt sein Kapital vor dem drohenden Abwärtsstrudel einer dringend notwendigen Korrektur. Als ultimativer Hafen für diese Umschichtung rücken Edelmetalle und hier speziell das Gold wieder in den Fokus der Anlagestrategien. Gold fungiert in Phasen geoökonomischer Verwerfungen als die bewährteste Absicherung gegen anhaltenden Vermögensverlust. So hat das gelbe Metall seit Beginn der Coronakrise um 250 % aufgewertet und hat dabei den S&P 500 fast um das Doppelte übertroffen.

Allen voran die enormen Staatsverschuldungen der wirtschaftlichen Schwergewichte Frankreich und Deutschland sowie des Dauerwackelkandidaten Italien bedrohen die Stabilität der gesamten Eurozone. Sollten die Refinanzierungskosten für diese hochverschuldeten Nationen durch das anhaltend hohe Zinsniveau weiter steigen, droht der Währungsunion eine neue Zerreißprobe. Angesichts mangelnder Wachstumskräfte und explodierender Haushaltsdefizite schwindet das Vertrauen der Investoren in die staatliche Handlungsfähigkeit zusehends. Finanzielle Absicherung ist in diesem Umfeld kein Luxus mehr, sondern eine fundamentale Notwendigkeit für den Vermögenserhalt. Sachwerte wie Gold bieten in einer von Schulden und geopolitischen Konflikten geprägten Welt die einzig verlässliche Konstante.

Dass dieser Trend von höchster institutioneller Ebene gestützt wird, beweist ein Blick auf die Notenbanken, die im Zuge der geopolitischen Blockbildung so viel Gold horten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Angeführt wird diese Bewegung von der chinesischen Zentralbank (PBoC), welche im September ihre Reserven offiziell um gewaltige 23 Tonnen aufgestockt hat. Schätzungen von Goldman Sachs gehen im Rahmen von Over-the-Counter-Geschäften sogar von noch weitaus höheren, verdeckten Zukäufen im Volumen von 25 Tonnen aus. Damit belaufen sich die geschätzten Goldbestände der Volksrepublik auf die neue Rekordmarke von über 2.410 Tonnen. Damit befindet sich China nun auf Platz 5 hinter den USA, Deutschland, Italien und Frankreich. Durch permanente Käufe ist der Anteil von Gold an den gesamten chinesischen Währungsreserven von nur 5,5 % Ende 2024 auf mittlerweile 8,5 % hochgeschnellt. Peking demonstriert der Welt eindrucksvoll, wie die strategische Flucht aus dem US-Dollar und westlichen Staatsanleihen in Hard Assets vollzogen wird. Private Investoren, die diesem mächtigen Signal der Notenbanken folgen und ihre Gewinne nun in Gold umschichten, partizipieren von diesem strukturellen Sicherheitsnetz, weil dieses Gold sehr wahrscheinlich über lange Zeit nicht an den Markt zurückkehrt.

Agnico-Eagle, Barrick Mining und B2Gold - Etwas weniger, aber dennoch mehr!

Konservative Anleger blicken in erster Linie auf die Blockbuster-Unternehmen im Edelmetall-Sektor, welche in den letzten 3 Jahren ihre Gewinne vervielfacht haben. Das kanadische Bergbauunternehmen Agnico-Eagle Mines (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325) konzentriert seine operativen Aktivitäten strategisch auf politisch stabile Regionen in Nordamerika, Australien und Finnland. Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert der Konzern eine stabile Goldproduktion in einer Spanne von 3,3 bis 3,5 Mio. Unzen. Obwohl betriebliche Herausforderungen im Barnat-Tagebau die Förderung an das untere Ende dieser Spanne drücken, bleibt das langfristige Wachstumsziel fest verankert. ...

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