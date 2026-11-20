Orbe - Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé eröffnet im waadtländischen Orbe am Freitag ein neues Forschungs- und Technologiezentrum. Das sogenannte «Deep Tech Center» ist laut Nestlé das erste seiner Art in der Lebensmittelindustrie. In dem Zentrum sollen neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), intelligente Sensoren und Roboter entwickelt und getestet werden, wie Nestlé bekannt gab. Dabei geht es beispielsweise um Kaffeemaschinen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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