Moderna und BioNTech stehen vor der Herausforderung, ihre Abhängigkeit vom einst milliardenschweren Corona-Impfstoffgeschäft zu überwinden. Beide mRNA-Unternehmen setzen dabei verstärkt auf Krebsforschung und neue Impfstoffe. Mit Blick auf 2027 zeichnet sich jedoch ein klarer Favorit ab. Moderna-Aktie Moderna hat sich zuletzt deutlich besser entwickelt und profitiert insbesondere von den Fortschritten in der personalisierten Krebstherapie. Im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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