Zürich - Der AXA Real Estate Fund Switzerland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anlagerendite verbessert und seinen Immobilienbestand mit Zukäufen ausgebaut. Der Fonds für Vorsorgeeinrichtungen schloss zudem mehrere langfristige Mietverträge ab. Die Anlagerendite stieg im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) auf 6,16 Prozent von 5,14 Prozent im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Ausschüttung je Anteil sinkt um einen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.