Zürich - Der AXA Real Estate Fund Switzerland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anlagerendite verbessert und seinen Immobilienbestand mit Zukäufen ausgebaut. Der Fonds für Vorsorgeeinrichtungen schloss zudem mehrere langfristige Mietverträge ab. Die Anlagerendite stieg im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) auf 6,16 Prozent von 5,14 Prozent im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Ausschüttung je Anteil sinkt um einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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