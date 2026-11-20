Der Weg für UniCredit zur Kontrolle über die Commerzbank wird freier. Die EU hat grünes Licht gegeben, und auch mit der Bundesregierung hat sich die italienische Großbank auf wesentliche Bedingungen verständigt. Jetzt spricht UniCredit-Chef Andrea Orcel darüber, wie er bei der Commerzbank 1,4 Milliarden € einsparen will. Die Aktie schloss am Donnerstag dennoch mit -1,17% bei 37,27 €. Für Anleger stellt sich damit eine neue Frage: Bleibt vom geplanten ...

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