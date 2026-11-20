Das neue einheitliche Produkt steuert den gesamten Lebenszyklus des Agenten-Engineering innerhalb eines vom Unternehmen definierten Kontexts und festgelegter Rahmenbedingungen, wodurch Risiken reduziert und gleichzeitig die Produktivität des KI-nativen Engineering verbessert werden

Hitachi Digital Inc.1 ("Hitachi Digital"), das kürzlich von Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") vorgestellte globale Unternehmen für digitale Dienstleistungen, bringt "HARC Compose" auf den Markt ein einheitliches Produkt, das Technologie und Dienstleistungen vereint und Unternehmen dabei unterstützt, den Lebenszyklus des agentischen Engineerings in komplexen, KI-gesteuerten Systemen anhand unternehmensspezifischer Kontexte, Sicherheitsgrenzen und Zielsetzungen konsistent zu steuern. Aufbauend auf der Erfahrung von Hitachi unterstützt HARC Compose Unternehmen dabei, den Einsatz von KI zu orchestrieren von der Entwicklung über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb und zur kontinuierlichen Verbesserung in einem geschlossenen Kreislauf durch standardisiertes, fehlertolerantes Engineering.

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HARC Compose: governing full agentic engineering lifecycle within enterprise-defined context and guardrails.

Die FDEs (Forward Deployed Engineers) von Hitachi Digital nutzen HARC Compose, um vertrauenswürdige KI-native Anwendungen schneller zu entwickeln und die Leistung der KI-Agenten nach der Bereitstellung kontinuierlich aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dies stärkt das wiederkehrende Servicemodell von Hitachi Digital und ermöglicht es den FDEs, Kunden einen durchgängigen Support von der Idee bis zum Ergebnis zu bieten, wodurch eine nachhaltige Wertschöpfung vorangetrieben wird. Dank der Kompatibilität mit herstellerübergreifenden Umgebungen können Unternehmen HARC Compose in seiner Gesamtheit nutzen oder sich für den Einsatz einzelner Funktionen entscheiden, die ihren spezifischen Geschäftszielen entsprechen.

HARC Compose stärkt "HMAX by Hitachi", eine Lösungssuite der nächsten Generation, die die Leistungsfähigkeit der KI in die soziale Infrastruktur einbringt. Das Produkt ergänzt die HMAX Foundry-Lösungen, darunter HMAX Data Fabric, HMAX AI Operations und HMAX Cyber.2 Diese gebündelten Funktionen bieten durchgängige Unterstützung von der Entwicklung sicherer KI-Agenten, die Unternehmenswissen und -daten nutzen, bis hin zur Ermöglichung stabiler, autonomer Abläufe in sicheren Umgebungen und tragen so dazu bei, den praktischen Einsatz fortschrittlicher KI voranzutreiben.

"HARC Compose ist Hitachi Digital in Aktion", sagte Anand Birje, CEO und Chairman von Hitachi Digital. "Das wahre Potenzial der KI liegt nicht nur darin, Code schneller zu schreiben, sondern darin, den menschlichen Einfallsreichtum auf die Entwicklung widerstandsfähiger, geschäftskritischer Systeme zu lenken. Durch die Bündelung unserer technischen und betrieblichen Expertise ermöglicht HARC Compose unseren Kunden, Innovationen mit KI-Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig das, was sie entwickeln, mit bewährter Zuverlässigkeit zu betreiben. Die Überwindung der Kluft zwischen Entwicklung und Betrieb schließt den Regelkreis und sorgt für die Governance und das Vertrauen, die die anspruchsvollsten Unternehmen weltweit benötigen."

KI hat die Code-Entwicklung deutlich schneller und produktiver gemacht. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie vertrauenswürdig ist, wenn sie in Unternehmenssystemen zum Einsatz kommt. Ohne den richtigen Kontext Unternehmenswissen, Unternehmensziele, Richtlinien, Systeme und Risikoanforderungen wird schneller Code schnell zum schnellen Scheitern. Von der Planung bis zur Produktion setzt HARC Compose die Unternehmensziele um, indem es KI-Agenten über den gesamten agentenbasierten Entwicklungsprozess hinweg von der Erstellung über die Bereitstellung bis zum Betrieb koordiniert. Dabei behalten menschliche Experten stets die Kontrolle über kritische Entscheidungen.

"In einer Ära KI-generierter Software wird Geschwindigkeit erwartet Vertrauen muss verdient werden", sagte Premkumar Balasubramanian, Chief Technology Officer bei Hitachi Digital. "Kunden benötigen Klarheit darüber, was eine Softwareänderung verbessern soll, den Nachweis, dass sie funktioniert hat, und Vertrauen in den dahinterstehenden Prozess. Mit HARC Compose machen wir KI-natives Engineering schneller, konsistenter und grundsätzlich nachvollziehbar. Unsere vor Ort eingesetzten Entwickler weisen KI-Agenten an, Änderungen zu erstellen, zu testen und zu koordinieren, während strenge menschliche Aufsicht darüber gewahrt bleibt, was in den Live-Betrieb übergeht. Indem wir Ergebnisse anhand von Echtzeit-Produktionsdaten verifizieren, geben wir unseren Kunden echte Sicherheit hinsichtlich der Software, auf der ihre Unternehmen basieren."

Entwickelt für Vertrauen im Produktionsbetrieb

HARC Compose unterstützt Unternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie Software entwickeln, bereitstellen und betreiben, zu standardisieren und zu steuern. Entwicklungs- und Betriebsteams arbeiten auf der Grundlage gemeinsamer Geschäftsziele und wenden in jeder Phase die Unternehmensrichtlinien an. Diese Ziele und Richtlinien legen fest, was die Teams entwickeln, wie sie KI-Agenten einsetzen, wann sie Änderungen veröffentlichen und wie sie den Erfolg im Produktivbetrieb bewerten. HARC Compose ermöglicht es den globalen FDEs von Hitachi Digital dann, kontinuierliche Verbesserungen zügig voranzutreiben und Risiken in KI-gesteuerten Unternehmen zu reduzieren.

Neben den Kernfunktionen "Erstellen", "Bereitstellen" und "Betreiben" umfasst HARC Compose Folgendes:

CAKE (Context-Aware Knowledge Engine) : Verknüpft Unternehmensziele, Fachwissen, Systeme, Richtlinien, Risiken, Sicherheit sowie Entscheidungs- und Produktionshistorie. Stellt KI-Agenten diese Informationen zur Verfügung, um zuverlässige und verantwortungsvolle Ergebnisse zu ermöglichen. Weist zudem auf Lücken und Widersprüche hin, bevor die Agenten aktiv werden, sodass neue Aufgaben nicht auf Vermutungen oder ungelösten Produktionsproblemen basieren.

: Verknüpft Unternehmensziele, Fachwissen, Systeme, Richtlinien, Risiken, Sicherheit sowie Entscheidungs- und Produktionshistorie. Stellt KI-Agenten diese Informationen zur Verfügung, um zuverlässige und verantwortungsvolle Ergebnisse zu ermöglichen. Weist zudem auf Lücken und Widersprüche hin, bevor die Agenten aktiv werden, sodass neue Aufgaben nicht auf Vermutungen oder ungelösten Produktionsproblemen basieren. Orchestration Engine : Koordiniert mehrere Agenten über die Prozesse "Build", "Deploy" und "Operate" hinweg als ein einziges System. Auf der Grundlage unternehmensspezifischer Kontexte und Leitplanken unterstützt die Engine verschiedene, vom Kunden ausgewählte KI-Agenten und -Tools und ermöglicht deren flexible Kombination und Nutzung selbst in einer Umgebung mit mehreren Anbietern. Dadurch können Unternehmen den Wert und die Produktivität ihrer aktuellen Systeme steigern, ohne ihre bestehenden Programmierwerkzeuge, KI-Harnesses oder Entwicklungs- und Betriebsumgebungen ersetzen zu müssen.

: Koordiniert mehrere Agenten über die Prozesse "Build", "Deploy" und "Operate" hinweg als ein einziges System. Auf der Grundlage unternehmensspezifischer Kontexte und Leitplanken unterstützt die Engine verschiedene, vom Kunden ausgewählte KI-Agenten und -Tools und ermöglicht deren flexible Kombination und Nutzung selbst in einer Umgebung mit mehreren Anbietern. Dadurch können Unternehmen den Wert und die Produktivität ihrer aktuellen Systeme steigern, ohne ihre bestehenden Programmierwerkzeuge, KI-Harnesses oder Entwicklungs- und Betriebsumgebungen ersetzen zu müssen. Fehlerbewusstes Engineering : Teams nutzen die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA), um zu ermitteln, wie eine vorgeschlagene Änderung fehlschlagen könnte, und um zu entscheiden, was vor der Freigabe getestet werden muss. Diese Risiken werden in Tests, Kontrollmaßnahmen und Wiederherstellungsstrategien umgesetzt.

Über all dies hinweg sorgen universelle Produktfunktionen für noch mehr Transparenz. "Responsible AI" schützt vor Systemabweichungen wie beispielsweise der Abweichung von Agenten vom vorgegebenen Kurs. Gleichzeitig sorgen geführte und autonome Arbeitsabläufe für die Aufrechterhaltung des menschlichen Engagements. Bei geführten Arbeitsabläufen überprüfen Ingenieure Entscheidungen vor dem Handeln des Agenten, während Agenten bei autonomen Arbeitsabläufen innerhalb vereinbarter Grenzen agieren, während Ingenieure sie überwachen.

Durch die von Hitachi vorangetriebene Systemintegration und erweiterbare Schnittstellen ist HARC Compose darauf ausgelegt, in bestehenden Unternehmenstechnologielandschaften zu funktionieren und unterstützt dabei bevorzugte Systeme für Softwarebereitstellung, Betrieb, Governance und Business Intelligence.

Outcome-Forward Engineering verbindet Absicht mit Ergebnissen

HARC Compose basiert auf OFE (Outcome-Forward Engineering), einer Methodik, die von den eigenen FDE-Teams von Hitachi Digital verwendet wird. Outcome-Forward Engineering betrachtet die Prozesse "Definieren", "Entwickeln", "Bereitstellen" und "Betreiben" als ein einziges kontinuierliches System. Darüber hinaus gilt die Bereitstellung erst dann als abgeschlossen, wenn ein System die beabsichtigten Geschäftsergebnisse in der Praxis erzielt und nicht bereits bei der Systemfreigabe.

Möglich wird dies durch die grundlegenden Prinzipien von OFE:

Fidelity : Legt vor Beginn der Arbeiten die Absicht, Einschränkungen, Ausfallrisiken und Sicherheitsvorkehrungen fest

: Legt vor Beginn der Arbeiten die Absicht, Einschränkungen, Ausfallrisiken und Sicherheitsvorkehrungen fest Throughput : Nutzt Programmieragenten, um klare Absichten schnell in umsetzbare Änderungen umzusetzen

: Nutzt Programmieragenten, um klare Absichten schnell in umsetzbare Änderungen umzusetzen Trust : Überprüft, ob das beabsichtigte Ergebnis erreicht wird und im Produktivbetrieb nachhaltig ist

Die drei oben genannten Prinzipien werden durch CAKE miteinander verbunden, wobei die Engine KI-Agenten Zugriff auf relevantes Unternehmenswissen einschließlich früherer Entwicklungsentscheidungen gewährt.

HARC Compose steht Unternehmen weltweit zur Verfügung; von Hitachi Digital FDEs unterstützte HARC Compose-Implementierungen sind bereits in der Finanz-, Gesundheits- und Technologiebranche im Gange. Es wird erwartet, dass sich die Funktionen des Produkts erweitern, sobald Hitachi Digital seinen Bestand an technischen Fachkräften und seine Partnerschaften im Ökosystem ausbaut.

Weiterführende Links

HARC Compose-Video

Ankündigung der Markteinführung durch Hitachi Digital (27. Oktober 2026)

Hinweise zu Markenzeichen

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Über Hitachi Digital Inc.

Hitachi Digital, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., ist ein globales Unternehmen für digitale Dienstleistungen, das Organisationen in komplexen, geschäftskritischen Branchen dabei unterstützt, Cloud, Daten und KI in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln. Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von GlobalLogic und Hitachi Digital Services und vereint digitale Entwicklung und den Betrieb von Enterprise-KI bis hin zu Physical AI mit rund 35.000 Fachkräften in 27 Ländern. Hitachi Digital entwickelt das, worauf sich die Welt verlässt. Besuchen Sie uns unter www.hitachidigital.com.

1 Hitachi Digital ist die gemeinsame Marke von GlobalLogic, Inc. und Hitachi Digital Services LLC. Die Gründung der juristischen Person ist für den 1. April 2027 vorgesehen.

2 Pressemitteilung vom 3. September 2026: Hitachi erweitert HMAX, um die Einführung von "Physical AI" zu beschleunigen

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