Durch eine vierjährige globale Partnerschaft wird WHOOP offizieller Partner der Formel 1 und liefert ab 2027 physiologische Einblicke in die Übertragungen

WHOOP, die Marke für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute eine vierjährige globale Partnerschaft mit der Formel 1 bekannt und wird damit offizieller Partner für Gesundheits- und Fitness-Wearables der Formel 1 sowie das erste von der FIA für den Einsatz im Rennen zugelassene Wearable für Endverbraucher. Ab 2027 wird die Partnerschaft eine kontinuierliche physiologische Überwachung in eine der anspruchsvollsten Sportarten der Welt einbringen und so Fahrern und Teams helfen, besser zu verstehen, wie ihr Körper auf die Anforderungen des Wettbewerbs reagiert, während den Fans eine neue Perspektive auf die menschliche Leistung hinter dem Lenkrad geboten wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261118557978/de/

WHOOP and Formula 1 Partner to Reveal the Human Performance Behind the Wheel

WHOOP arbeitet daran, die Fans näher als je zuvor an das Geschehen heranzuführen, wobei die Formel 1 über die gesamte Saison hinweg mithilfe von WHOOP Live physiologische Echtzeitdaten der teilnehmenden Fahrer in ihre Übertragungen integriert. Zum ersten Mal können Fans die physiologischen Daten der Fahrer in einigen der intensivsten Momente des Rennens verfolgen vom Start bis hin zu dramatischen Überholmanövern und der letzten Runde -, wodurch eine Seite des Rennsports offenbart wird, die bisher noch nie sichtbar war. Über die Rennstrecke hinaus wird die Partnerschaft WHOOP durch die "WHOOP Performance Lab"-Fanbereichsaktionen bei mehreren Rennen, exklusive Inhalte und Fanerlebnisse während des gesamten Formel-1-Kalenders zum Leben erwecken.

Beim Grand Prix von Las Vegas an diesem Wochenende dürfen Formel-1-Fahrer nach Genehmigung durch die FIA erstmals während eines Rennens WHOOP tragen. Dieser Meilenstein schlägt ein neues Kapitel im Verständnis der physiologischen Anforderungen der Formel 1 auf, da WHOOP nun damit beginnt, Echtzeit-Einblicke darüber zu erfassen und zu analysieren, wie die Körper der Fahrer auf die Intensität des Rennens reagieren.

"WHOOP eröffnet der Formel 1 eine völlig neue Dimension, indem es die menschliche Leistung hinter dem Lenkrad sichtbar macht", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Seit Jahrzehnten erhalten Fans unglaubliche Einblicke in die Fahrzeuge, hatten jedoch nur begrenzte Einblicke in die Auswirkungen, die die Rennen auf die Fahrer haben. Nun können wir zum ersten Mal zeigen, was in den intensivsten Momenten eines Rennens im Körper eines Fahrers vor sich geht. Dies wird das Erlebnis der Fans in der Formel 1 verändern und letztendlich unser Verständnis der menschlichen Leistungsfähigkeit vertiefen."

Die Partnerschaft baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen WHOOP und der Scuderia Ferrari auf, die im Januar 2026 bekannt gegeben wurde, und erweitert die Präsenz von WHOOP in der Formel 1. Im Rahmen der Partnerschaft wird WHOOP zudem offizieller Partner für Gesundheits- und Fitness-Wearables der F1 ACADEMY und verpflichtet sich damit, die nächste Generation weiblicher Sportlerinnen im Motorsport zu unterstützen. Durch seine Präsenz an den Rennwochenenden der F1 ACADEMY, Auftritte der Fahrer, exklusive Inhalte sowie Markenpräsenz bei Veranstaltungen und auf digitalen Plattformen wird WHOOP dazu beitragen, die Rolle von Gesundheit, Fitness und Regeneration im Wettkampf auf höchstem sportlichem Niveau in den Fokus zu rücken.

"Die Formel 1 bringt einen an seine Grenzen, sowohl körperlich als auch mental, und die Vorbereitung ist alles", sagte Lewis Hamilton, HP-Fahrer der Scuderia Ferrari. "Ich nutze WHOOP seit Jahren, um meinen Körper und meine Regeneration besser zu verstehen und zu erkennen, was nötig ist, um auf höchstem Niveau zu performen. Daher ist es spannend, dass die Fans nun die Möglichkeit haben, Fahrerdaten einzusehen und einen Einblick in das zu erhalten, was wir hinter dem Lenkrad erleben."

Ein neuer Einblick in die Anforderungen des Rennsports

Ab 2027 werden physiologische Daten, die in die Übertragungen integriert werden, den Fans eine neue Möglichkeit bieten, die körperlichen Anforderungen der Formel 1 zu erleben. Durch physiologische Echtzeitdaten der teilnehmenden Fahrer erhalten die Fans einen genaueren Einblick darin, wie der Körper während des Rennens reagiert von der Intensität eines Rennstarts bis hin zu entscheidenden Momenten auf der Strecke. Dies ist eine natürliche Erweiterung früherer Übertragungsintegrationen, die WHOOP bereits umgesetzt hat, darunter die PGA Tour und große Radsportrennen wie der Giro d'Italia, die Tour de France und die WHOOP UCI Mountain Bike World Series.

Die Technologie wird physiologische Einblicke in das Formel-1-Erlebnis integrieren und den technischen Daten, die bereits im Mittelpunkt des Sports stehen, eine menschliche Dimension hinzufügen. Die teilnehmenden Fahrer werden WHOOP am Oberarm in einer speziell entwickelten, feuerfesten Manschette tragen, was die physiologische Überwachung während der Rennen ermöglicht.

Über die Erfassung physiologischer Echtzeitdaten mitten im Renngeschehen hinaus wird die Partnerschaft die umfassenderen Leistungsanforderungen in der Formel 1 untersuchen von den Fahrern, die internationale Reisen, Schlaf und Erholung bewältigen müssen, bis hin zu den Teams, die hinter den Kulissen arbeiten. Durch die kontinuierliche Erfassung physiologischer Daten rund um die Uhr kann WHOOP Einblicke darin liefern, wie der Körper auf Training, Wettkämpfe, Reisen und Ruhephasen reagiert.

"In der Formel 1 ging es schon immer darum, Grenzen zu verschieben, und diese Partnerschaft mit WHOOP eröffnet ein unglaublich spannendes neues Kapitel für unseren Sport", sagte Stefano Domenicali, President und CEO der Formel 1. "Unser Ziel ist es, den Fans zum ersten Mal ein noch tieferes Verständnis dafür zu vermitteln, was unsere Fahrer in den intensivsten Momenten eines Rennens körperlich und geistig erleben. Die Möglichkeit, neue Einblicke zu gewinnen, neue Geschichten zu erzählen und die menschliche Leistung hinter dem Visier zu präsentieren, ist wahrlich bahnbrechend. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie diese Einblicke in unseren Übertragungen zum Leben erweckt werden und den Fans eine völlig neue Art bieten, die Formel 1 zu erleben, während gleichzeitig die unglaubliche Athletik, Belastbarkeit und Entschlossenheit hervorgehoben werden, die erforderlich sind, um auf höchstem Niveau im Motorsport anzutreten."

Die Partnerschaft wurde heute in Las Vegas im Vorfeld des Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas vorgestellt, unter Beteiligung von Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP, Stefano Domenicali, President und CEO der Formel 1, sowie Liam Lawson, Fahrer bei Racing Bulls.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen WHOOP und der Formel 1 finden Sie auf dem Instagram-Kanal von WHOOP oder in der Pressemappe, die offizielles Bildmaterial, Videos, Interviews mit Führungskräften und weitere Details zur Partnerschaft enthält.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen von Mitgliedern weltweit, darunter Sportler, weltweit führende Persönlichkeiten, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 900 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen vertreten. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie whoop.com und folgen Sie WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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