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AMERICAS URANIUM CORP. gibt Mitgliedschaft in der Clean Energy Association of New Mexico bekannt



20.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia - 19. November 2026 - Die Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA; OTCQB: ASRFF) ("Americas Uranium" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie offiziell der Clean Energy Association of New Mexico ("CLEAN") beigetreten ist. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich der Förderung einer verantwortungsvollen Urangewinnung widmet, die Kernenergie-Branche unterstützt sowie wirtschaftlichen Chancen im Zusammenhang mit den Uranressourcen in New Mexico fördert. Die Mitgliedschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt für die wachsende Präsenz der Firma Americas Uranium in den Vereinigten Staaten. Erst kürzlich hat sie das Treeline-Uranprojekt in den Countys Cibola und McKinley im US-Bundesstaat New Mexico übernommen. Mit ihrer Mitgliedschaft in CLEAN möchte die Americas Uranium ihre Beziehungen zu den Branchen-Playern, den lokalen Gemeinschaften, den Stakeholdern in der Regierung sowie Organisationen stärken, die an einer verantwortungsvollen Uranförderung und -entwicklung im gesamten Bundesstaat arbeiten. New Mexico kann auf eine lange und bedeutende Geschichte der Uranförderung zurückblicken und verfügt über bedeutende Uranlagerstätten. Angesichts der erneuten Aufmerksamkeit in den USA auf die heimische Uranproduktion, die Sicherheit der Kernenergie und den Aufbau einer zuverlässigen Lieferkette für Kernbrennstoffe im Land geht die Gesellschaft davon aus, dass New Mexico gut aufgestellt ist, um eine zunehmend wichtige Rolle in der Zukunft der US-Kernenergieindustrie zu spielen. Nicholas Luksha, Chief Executive Officer der Americas Uranium Corp., dazu: "Wir freuen uns sehr über den Beitritt zur Clean Energy Association of New Mexico und möchten uns aktiv an der Urangemeinschaft dieses Bundesstaates beteiligen. New Mexico hat eine bemerkenswerte Geschichte im Bereich des Uranbergbaus und daher enormes Potenzial, einen Beitrag zu Amerikas Zukunft in der Kernenergie zu leisten. Mit unserer jüngsten Übernahme des Treeline-Uranprojekts schaffen wir eine bedeutende Präsenz in diesem Bundesstaat. Die Mitgliedschaft in CLEAN ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Beziehungen zu Branchenführern, lokalen Gemeinschaften und Interessenträgern aufzubauen, die unsere Vision einer verantwortungsvollen Uranförderung teilen. "Da die Vereinigten Staaten daran arbeiten, ihre inländische Lieferkette für Kernbrennstoffe zu stärken und ihre Kapazitäten im Bereich der Kernenergie auszubauen, werden Unternehmen, die amerikanische Urananlagen fördern, unserer Ansicht nach eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CLEAN und ihren Mitgliedern eine verantwortungsvolle Förderung, die wirtschaftliche Entwicklung und das langfristige Wachstum der Uranbranche in New Mexico zu unterstützen und dabei Umweltverantwortung zu übernehmen." Janet Lee-Sheriff, Präsidentin und Direktorin von CLEAN, erklärte: "Wir begrüßen die Americas Uranium Corp. in der Clean Energy Association of New Mexico. Mit der jüngsten Übernahme des Treeline-Uranprojekts in den Countys Cibola und McKinley unterstreicht die Gesellschaft ihr Interesse am bedeutenden Uranpotenzial von New Mexico. Ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Exploration steht im Einklang mit dem Fokus von CLEAN auf Umweltverantwortung und die Schaffung wirtschaftlicher Möglichkeiten für die Gemeinschaften in New Mexico. Angesichts der wachsenden Zahl unserer Mitglieder freuen wir uns darauf, die industrielle Zusammenarbeit zu stärken und die Rolle New Mexikos in der Zukunft im Bereich der US-amerikanischen Kernenergie voranzubringen." Über das Treeline-Uranprojekt Das Treeline-Uranprojekt befindet sich in den Countys Cibola und McKinley im US-Bundesstaat New Mexico, innerhalb einer historisch bedeutsamen Region für die Uranproduktion der Vereinigten Staaten. Die kürzliche Übernahme des Projekts durch die Gesellschaft ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Strategie, ein Portfolio von Uranexplorationsanlagen in den Vereinigten Staaten aufzubauen und voranzubringen. Americas Uranium möchte mit einem systematischen, datengestützten Ansatz auf den historischen Explorationsarbeiten des Konzessionsgebiets aufbauen. Ziel ist es, bekannte Uranmineralisierungen weiter zu evaluieren und Möglichkeiten für zukünftige Explorationen bzw. potenzielle Ressourcenausweitungen zu ermitteln. Über die Clean Energy Association of New Mexico Die Clean Energy Association of New Mexico (CLEAN) unterstützt durch Aufklärung, Sensibilisierung und innovative Instrumente einen starken und sicheren Kernenergiesektor, der für die Wiederbelebung der Nuklearbranche in den USA benötigt wird. CLEAN setzt sich für verantwortungsvolle Urangewinnung und -rückgewinnung durch In-Situ Recovery ("ISR") ein und arbeitet an der Schaffung nachhaltiger sozioökonomischer Vorteile für lokale Gemeinschaften und den Bundesstaat New Mexico bei gleichzeitigem Schutz von Land, Wasser, Luft und Menschen. CLEAN richtete im April 2026 seine erste Nuclear Conference in New Mexico aus und plant eine zweite Jahreskonferenz im Mai 2027. Weitere Informationen finden Sie unter www.cleanNM.org . Über die Americas Uranium Corp. Bei der Americas Uranium Corp. handelt es sich um ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entdeckung und Erschließung von Uranlagerstätten mit hohem Potenzial in Nordamerika liegt. Die Gesellschaft verfügt über ein Portfolio von ca. 4.700 ha strategisch günstig gelegener Liegenschaften im Athabasca Basin in Saskatchewan, einem der weltweit führenden Uranbezirke, und hat sein Explorationsportfolio durch den Erwerb des Treeline-Uranprojekts in New Mexico auf die USA ausgeweitet. Americas Uranium ist bestrebt, ihre Projekte durch moderne Explorationstechniken, disziplinierte Kapitalzuweisung und einen systematischen, datengesteuerten Ansatz zur Ermittlung und Bewertung von Uranmineralisierungen voranzutreiben. Ziel der Gesellschaft ist es, langfristigen Shareholder Value aufzubauen und gleichzeitig ihren Beitrag zur Entwicklung einer sicheren und zuverlässigen Uranlieferkette in Nordamerika zu leisten. Aktualisierungen der Gesellschaft Die Gesellschaft gibt zudem eine Korrektur der Unternehmensangaben in der Pressemitteilung vom 4. November 2026 bekannt. In dieser Pressemitteilung hieß es, das Unternehmen habe 6.000.000 Restricted Share Units ("RSUs") gewährt. Die korrekte Anzahl lautet jedoch 6.200.000 RSU. Die RSU wurden bestimmten Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Beratern der Gesellschaft im Rahmen seines umfassenden Aktien-Anreizplans gewährt. Alle sonstigen Angaben in der Pressemitteilung vom 4. November 2026 bleiben unverändert. Im Namen des Vorstands Nicholas Luksha

Chief Executive Officer

Americas Uranium Corp. 604-838-0184 nick@americasuraniumcorp.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu solchen Aussagen gehören u. a. die Pläne und Ziele der Gesellschaft in Bezug auf das Treeline-Uranprojekt, künftige Explorationsaktivitäten, potenzielle Ressourcenerweiterungen, die Beteiligung der Gesellschaft an CLEAN sowie Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Uran- und Kernenergiebranche. Zukunftsgerichtete Aussagen gründen sich auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören u. a. Explorationsrisiken, Schwankungen der Rohstoffpreise, regulatorische Anforderungen, Verfügbarkeit von Finanzierungen und allgemeine Marktbedingungen. Die Leser sollten sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.



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