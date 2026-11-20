Wie immer im Herbst beginnen die Versicherer, ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr bekannt zu geben. Für 2027 haben nun zwei weitere Versicherer ihren Rentenzins verkündet. Hier finden Sie alle im Überblick. Die AXA Lebensversicherung AG und ihre Zweigniederlassung DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung haben ebenfalls ihre Überschussbeteiligungen verkündet. Sie werden sie 2027 stabil bei 3,0% halten. Abhängig vom Vertrag sind weitere Zuteilungen in Form von Risiko- und ...

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