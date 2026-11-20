Das kam jetzt überraschend. Obwohl der Anthropic-IPO erfolgreich war, kippte die Stimmung an der Wall Street erneut und es folgte der nächste harte Kursrutsch, besonders für Tech-Aktien. War das der finale Abverkauf?Wall Street im freien Fall! Wie tief können Nasdaq und S&P 500 noch stürzen? An der Wall Street liegen die Nerven blank. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte und verbuchte damit den sechsten Verlusttag in Folge. Der Nasdaq Composite sackte um 2,25 Prozent auf 23.879 Punkte ab. Selbst der Rekordbörsengang von Anthropic konnte die Anleger nicht beruhigen. Besonders alarmierend: Mehr als 90 Prozent der Aktien im S&P 500 schlossen im Minus. Die …

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