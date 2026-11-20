Rimini Cloud for SAP bietet einen intelligenten Weg zu moderner Cloud-Infrastruktur, ohne die Risiken einer erneuter ERP-Implementierung, erzwungene Abonnementumstellung oder Unterbrechungvorhandener SAP-Investitionen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute eine erweiterte strategische Partnerschaft mit American Digital Corporation bekannt, um Lizenznehmern von SAP eine risikoärmere, flexiblere Möglichkeit der Cloud-Modernisierung zu bieten.

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Rimini Street and American Digital Expand Partnership to Give SAP Licensees Greater Control Over Cloud Modernization

Durch die erweiterte Beziehung fungiert American Digital als Lösungspartner für Rimini Cloud for SAP und hilft auf diese Weise Lizenznehmern von SAP ECC und S/4HANA dabei, ihre bestehenden SAP-Systeme in eine moderne Cloud-Infrastruktur zu überführen, ohne ERP erneut implementieren oder unbefristete Lizenzen in Abonnements umwandeln zu müssen, wobei sie gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre langfristige Roadmap behalten.

Die Ankündigung basiert auf einer strategischen Allianz aus dem Jahr 2025, die den Support für Unternehmenssoftware, die Managed Services und das Fachwissen im Bereich ERP-Innovation von Rimini Street mit den Kapazitäten von American Digital in den Bereichen Infrastruktur, Cloud-Migration und Managed Services vereint.

"SAP-Lizenznehmer sollten sich nicht zwischen Stillstand und Akzeptanz einer teuren, disruptiven Transformation entscheiden müssen, die möglicherweise nicht mit ihren geschäftlichen Prioritäten in Einklang steht", sagte Keith Costello, Chief Operating Officer, Rimini Street. "Im Rahmen unserer erweiterten Partnerschaft mit American Digital bietet Rimini Cloud for SAP Lizenznehmern von SAP eine praktische Möglichkeit, die Infrastruktur unter ihren bestehenden SAP-Systemen zu modernisieren, wertvolle Lizenzen und Anpassungen beizubehalten und zu bestimmen, wann, wo und wie sie in Cloud, ERP und KI investieren."

"Wenn SAP in die Cloud verlagert wird, muss nicht unbedingt das ERP ersetzt werden", sagte Bob Panos, President, American Digital. "Durch unsere erweiterte Partnerschaft mit Rimini Street können wir Kunden helfen, mit weniger Unterbrechungen, klarerer Rechenschaftspflicht und größerer Kontrolle über die Technologieinvestitionen zu modernisieren."

Modernisierung der Infrastruktur, nicht des ERP

Rimini Cloud for SAP vereint die notwendigen Funktionen, um bestehende SAP ECC- und S/4HANA-Umgebungen in die Cloud zu migrieren und dort zu betreiben, zu unterstützen und zu optimieren. Rimini Street bietet Support für unternehmenskritische SAP-Software, Managed Services und Innovation im Bereich agentenbasierte KI, während American Digital die Cloud-Infrastruktur, die Migrationsdienste und die SAP-basierten Managed Services liefert, die die Implementierung und den laufenden Betrieb unterstützen.

Rimini Cloud for SAP ermöglicht SAP-Lizenznehmern Folgendes:

Modernisierung der Infrastruktur, ohne das ERP erneut implementieren zu müssen, wodurch Cloud-Entscheidungen von einer umfassenderen und potenziell disruptiven Anwendungstransformation entkoppelt werden.

wodurch Cloud-Entscheidungen von einer umfassenderen und potenziell disruptiven Anwendungstransformation entkoppelt werden. Schutz bestehender SAP-Umgebungen, einschließlich unbefristeter Lizenzen, Anpassungen, Integrationen und etablierter Unternehmensprozesse.

einschließlich unbefristeter Lizenzen, Anpassungen, Integrationen und etablierter Unternehmensprozesse. Verringerung der betrieblichen Komplexität, mit koordinierter Infrastruktur, Migration, SAP-Basis, Software-Support und Anwendungsmanagementdiensten.

mit koordinierter Infrastruktur, Migration, SAP-Basis, Software-Support und Anwendungsmanagementdiensten. Wahrung größerer Kontrolle über die SAP-Roadmap, mit mehr Flexibilität zur Bestimmung, wann und wo in ERP-Transformation, Cloud-Dienste und aufkommende Technologien investiert werden sollte.

mit mehr Flexibilität zur Bestimmung, wann und wo in ERP-Transformation, Cloud-Dienste und aufkommende Technologien investiert werden sollte. Umverteilung von Ressourcen auf höherwertige Prioritäten, darunter Prozessverbesserung, Automatisierung und ERP-Initiativen mit agentenbasierter KI.

Freie Ressourcen für Unternehmens- und KI-Innovation

Durch die Verringerung der Kosten und der betrieblichen Anforderungen, die mit der SAP-Infrastruktur und dem laufenden Management verbunden sind, können Organisationen mehr Ressourcen auf Initiativen umverteilen, die das Unternehmen voranbringen, von der Prozessverbesserung und Automatisierung bis hin zu ERP mit agentenbasierter KI.

In Kombination mit Rimini Support-, Rimini Manage- und Rimini Agentic UX-Lösungen ist Rimini Cloud for SAP Teil einer breiteren Rimini Smart Path-Strategie, die Unternehmen helfen soll, ihre vorhandenen ERP-Investitionen zu schützen, zu optimieren und mit ihnen zu innovieren und jetzt nicht in mehreren Jahren bessere Geschäftsergebnisse und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Rimini Cloud for SAP Organisationen dabei helfen kann, ihre Infrastruktur zu modernisieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre SAP-Strategie zu behalten.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über American Digital

American Digital Corporation ist ein IT-Lösungspartner mit Sitz im Mittleren Westen der USA. Gestützt auf 40 Jahre Erfahrung entwickeln, implementieren und unterstützen wir zukunftssichere IT-Lösungen, auf die sich unsere Kunden als kritische Komponente ihrer Geschäftsstrategie verlassen können. Von SAP und Oracle bis hin zu VMware und anderen Unternehmensanwendungen sorgt American Digital dafür, dass Infrastruktur- und Cloud-Umgebungen rund um die Uhr sicher und verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.americandigital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie andere ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, der globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar noch sind sie Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, eine angemessene Umsatzwachstumsrate zu erzielen und aufrechtzuerhalten sowie unsere Rentabilität zu sichern oder zu steigern; die Umsatzkosten, einschließlich Kostenänderungen im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen etwaiger Maßnahmen zur Kostenkontrolle, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolios zu verkaufen; unsere Fähigkeit, unsere Agentic-AI-ERP-Initiativen erfolgreich zu entwickeln, umzusetzen und zu vermarkten; unsere Absichten hinsichtlich unserer Preismodelle, unsere Fähigkeit, unsere Preismodelle anzupassen, um erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen, sowie die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Einsparungen im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der Landschaft im Bereich ERP-Software-Management und -Support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind, einschließlich einer etwaigen weitreichenden Verlagerung von Kunden oder Interessenten hin zu Anbietern von Unternehmenssoftware, Produkten und Versionen, für die wir keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Verkaufszyklen für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die zunehmende Komplexität unserer Kundenbeziehungen, einschließlich längerer und kostspieligerer Verkaufszyklen, erhöhten Preisdrucks sowie Herausforderungen bei der Implementierung und Konfiguration; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen, dem Einsatz von KI in unseren Betriebsabläufen oder etwaigen Mängeln im Zusammenhang mit den von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern eingesetzten KI-Technologien ergeben; das Risiko, dass agentische KI-Technologien Handlungen vornehmen, die über die beabsichtigten oder autorisierten hinausgehen, und dass unsere Kontrollmechanismen solche Handlungen möglicherweise nicht rechtzeitig verhindern, erkennen oder beheben können; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust oder die Arbeitsunfähigkeit eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams oder anderer Schlüsselmitarbeiter sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; Mängel oder andere Probleme bei unseren Produkten und Dienstleistungen sowie daraus resultierende Ansprüche hinsichtlich der Leistungsfähigkeit oder Gewährleistung; Unterbrechungen oder Leistungsprobleme bei Technologien und Diensten von Dritten, die wir zum Betrieb kritischer Funktionen unseres Unternehmens nutzen; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken, einschließlich Wechselkursschwankungen sowie Steuer-, Handels- und Datenschutzvorschriften; die anhaltende Konsolidierung in unseren Zielabsatzmärkten, einschließlich der Kündigung oder Nichtverlängerung von Kundenverträgen infolge von Konsolidierungsmaßnahmen; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle innerhalb der vorgeschriebenen Frist sowie die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden und die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse der von uns vertretenen steuerlichen Standpunkte; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer Länder aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; zukünftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 29. Oktober 2026 eingereicht wurde, sowie durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, Aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichte Unterlagen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Auch wenn Rimini Street sich möglicherweise dazu entschließen wird, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

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