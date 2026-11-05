Dieser Rahmenvertrag bietet allen Einrichtungen, die dem französischen Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen, einen vereinfachten Zugang zu einer Support-Alternative, die es ihnen ermöglicht, ihre Kosten zu kontrollieren, ihre technologische Wahlfreiheit zu wahren und sich von den vom Anbieter vorgegebenen Upgrade-Zyklen zu befreien

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass es von CANUT, dem auf digitale Technologien und Telekommunikation spezialisierten französischen Beschaffungszentrum, als Gewinner der Ausschreibungslose für Drittanbieter-Supportleistungen (TMA) ausgewählt wurde.

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Rimini Street Awarded CANUT Third-Party Maintenance Framework Agreement

Berechtigte öffentliche Einrichtungen, die dem französischen Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen, können nun die Dienste von Rimini Street für ihre Oracle-, SAP-, VMware- und IBM-Umgebungen in Anspruch nehmen, ohne ein langwieriges individuelles Ausschreibungsverfahren durchlaufen zu müssen. Durch Rimini Support erhalten Organisationen Zugang zu einer Support-Alternative, die es ihnen ermöglicht, ihre bisherigen Supportkosten erheblich zu senken, die Servicequalität und die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports zu verbessern und gleichzeitig ihre unbefristeten Lizenzen sowie die Kontrolle über die Weiterentwicklung ihrer bestehenden Systeme zu behalten.

Die Vorteile von "Rimini Support" für den öffentlichen Sektor

Vor dem Hintergrund staatlicher Initiativen zur Stärkung der digitalen Souveränität Frankreichs und zur Verringerung der Abhängigkeit von großen internationalen Anbietern überprüfen viele öffentliche Verwaltungen und Organisationen derzeit ihre Anwendungsstrategien. Sie sehen sich mit wachsenden Einschränkungen konfrontiert: steigende Wartungskosten, von Anbietern diktierte Roadmaps und weniger Kontrolle über die Weiterentwicklung ihrer Systeme.

Rimini Street bietet eine bewährte Alternative zum traditionellen Wartungsmodell der Anbieter. Durch den einfachen Austausch ihres aktuellen Supportvertrags gegen Rimini Support profitieren Organisationen von folgenden Vorteilen:

Sofortige und erhebliche Einsparungen bei den jährlichen Supportgebühren

Korrekturen an kundenspezifischem Code ohne zusätzliche Kosten

Aktualisierungen in Bezug auf steuerliche, rechtliche und regulatorische Anforderungen zur Gewährleistung der Compliance

Ein fest zugewiesener Primary Support Engineer, unterstützt von einem Team aus mehr als 800 Experten, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht

Garantierte Reaktionszeit von 10 Minuten für Fälle mit hoher Priorität, die im Durchschnitt in weniger als 2 Minuten bearbeitet werden

Verpflichtung zur Lösung kritischer Fälle innerhalb von 4 Stunden, mit proaktiver Nachverfolgung alle zwei Stunden

Eine auf den Menschen ausgerichtete Support-Erfahrung, ergänzt durch Automatisierung und fortschrittliche Analysen auf Basis proprietärer, patentierter KI

"Für öffentliche Organisationen sind Wertschöpfung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Fähigkeit, bei Bedarf schnell zu reagieren, bei gleichzeitiger Wahrung echter Entscheidungsfreiheit die wesentlichen Kriterien", sagte Hervé Grandjean, IT-Einkäufer bei CANUT. "Das von Rimini Street vorgeschlagene Angebot erfüllt diese Erwartungen. Dank dieser über CANUT verfügbaren, vorab qualifizierten Lösung verfügen öffentliche und private gemeinnützige Organisationen nun über eine konkrete Alternative zu herkömmlichen Supportmodellen, die oft durch die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und mangelnde Flexibilität gekennzeichnet sind. Die potenziellen Einsparungen können sofort in hochwertige Modernisierungs- und Innovationsprojekte reinvestiert werden."

Vereinfachter Zugang zu einer strategischen Alternative für den öffentlichen Sektor

Die Vergabe der TMA-Lose an Rimini Street im Rahmen des CANUT-Rahmenvertrags "TMA-SAM-MCO" erweitert die Optionen für französische öffentliche Organisationen. Sie ermöglicht ihnen, budgetäre und operative Flexibilität zu schaffen, um mehr Ressourcen auf ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren, insbesondere auf die digitale Souveränität.

"Die erklärte Absicht Frankreichs, seine digitale Souveränität zu stärken, stellt eine bedeutende Entwicklung für den gesamten europäischen öffentlichen Sektor dar", sagte Martyn Hoogakker, GVP und Theatre General Manager für EMEA bei Rimini Street. "Öffentliche Einrichtungen müssen in der Lage sein, ihren Technologiepfad entsprechend ihren Bedürfnissen und Prioritäten zu definieren und nicht nach kommerziellen Zeitplänen, die von Anbietern vorgegeben werden. Der mit CANUT geschaffene Rahmen bietet einen direkten und konformen Zugang zu einem Support-Modell, das es CIOs ermöglicht, die Kontrolle über ihre Roadmap zurückzugewinnen, ihre Ausgaben zu optimieren und ihre Ressourcen für strategische Initiativen umzuschichten. Rimini Street ist seit 2017 in Frankreich mit einer lokalen Niederlassung, einem Büro in Paris und engagierten Teams vertreten und verfolgt einen langfristigen Ansatz zur Unterstützung französischer Organisationen des öffentlichen Sektors."

Über CANUT

CANUT, das Einkaufszentrum für Digitaltechnik und Telekommunikation, ist ein gemeinnütziger Verein nach dem französischen Gesetz von 1901, der sich für Kommunalbehörden und Sozialwohnungsträger einsetzt. Alle öffentlichen Einrichtungen und privaten juristischen Personen ohne Gewinnzweck können von den von CANUT ausgearbeiteten Rahmenvereinbarungen profitieren: Regionen, Departements, Metropolregionen, Gemeinden, Sozialwohnungsträger, öffentliche Einrichtungen für interkommunale Zusammenarbeit (EPCI), lokale öffentliche Unternehmen (SPL), departementale Feuerwehr- und Rettungsdienste (SDIS), Verwaltungszentren (CDG) usw.

Die CANUT bietet vereinfachte öffentliche Beschaffungsverträge an, die den gesamten Digital- und Telekommunikationsbedarf ihrer Begünstigten abdecken, und gewährt damit bevorzugte Einkaufskonditionen durch schlüsselfertige Rahmenvereinbarungen, die dem französischen Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen entsprechen.

4 Place Amédée Bonnet 69002 Lyon besuchen Sie www.canut.org.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, der globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar noch sind sie Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, eine angemessene Umsatzwachstumsrate zu erzielen und aufrechtzuerhalten sowie unsere Rentabilität zu sichern oder zu steigern; die Umsatzkosten, einschließlich Kostenänderungen im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen etwaiger Maßnahmen zur Kostenkontrolle, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolios zu verkaufen, sowie unsere Fähigkeit, unsere Agentic-AI-ERP-Initiativen erfolgreich zu entwickeln, umzusetzen und zu vermarkten; unsere Absichten hinsichtlich unserer Preismodelle, unsere Fähigkeit, unsere Preismodelle anzupassen, um erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen, sowie die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Einsparungen im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der Landschaft im Bereich ERP-Software-Management und -Support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind, einschließlich einer etwaigen weitreichenden Verlagerung von Kunden oder Interessenten hin zu Anbietern von Unternehmenssoftware, Produkten und Versionen, für die wir keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Verkaufszyklen für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die zunehmende Komplexität unserer Kundenbeziehungen, einschließlich längerer und kostspieligerer Verkaufszyklen, erhöhten Preisdrucks sowie Herausforderungen bei der Implementierung und Konfiguration; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen, dem Einsatz von KI in unseren Betriebsabläufen oder etwaigen Mängeln im Zusammenhang mit den von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern eingesetzten KI-Technologien ergeben; das Risiko, dass agentische KI-Technologien Handlungen vornehmen, die über die beabsichtigten oder autorisierten hinausgehen, und dass unsere Kontrollmechanismen solche Handlungen möglicherweise nicht rechtzeitig verhindern, erkennen oder beheben können; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust oder die Arbeitsunfähigkeit eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams oder anderer Schlüsselmitarbeiter sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; Mängel oder andere Probleme bei unseren Produkten und Dienstleistungen sowie daraus resultierende Ansprüche hinsichtlich der Leistungsfähigkeit oder Gewährleistung; Unterbrechungen oder Leistungsprobleme bei Technologien und Diensten von Dritten, die wir zum Betrieb kritischer Funktionen unseres Unternehmens nutzen; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken, einschließlich Wechselkursschwankungen sowie Steuer-, Handels- und Datenschutzvorschriften; die anhaltende Konsolidierung in unseren Zielabsatzmärkten, einschließlich der Kündigung oder Nichtverlängerung von Kundenverträgen infolge von Konsolidierungsmaßnahmen; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle innerhalb der vorgeschriebenen Frist sowie die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden und die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse der von uns vertretenen steuerlichen Standpunkte; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer Länder aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; zukünftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, der am 29. Oktober 2026 eingereicht wurde, sowie durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, Aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichte Unterlagen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Auch wenn Rimini Street sich möglicherweise dazu entschließen wird, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

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