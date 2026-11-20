Im Mittelpunkt stehen die Chancen und einzigartigen Lösungen des Unternehmens im Support für Unternehmenssoftware, seine führende Position im Markt für ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI, seine Vertriebsstrategie und sein Finanzmodell sowie eine Podiumsdiskussion mit Kunden von Rimini Street aus aller Welt und verschiedenen Branchen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) gibt die Einzelheiten zu seinem bevorstehenden Investor Day am 14. Januar 2027 in New York City bekannt. Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI sowie der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261119011123/de/

Rimini Street to Host Investor Day on January 14, 2027, in New York City

Investor Day Überblick

Datum: 14. Januar 2027

Uhrzeit: 8:30 bis 12:30 Uhr Eastern Time

Ort: New York City

Teilnahme vor Ort: Institutionelle Investoren und Analysten, die vor Ort am Investor Day teilnehmen möchten, können sich unter IR@riministreet.com an das Investor-Relations-Team von Rimini Street wenden, um eine Einladung und weitere Informationen zu erhalten. Die Zahl der Plätze vor Ort ist begrenzt. Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein gemeinsames Mittagessen statt, bei dem sich die Teilnehmer mit der Geschäftsleitung von Rimini Street und den anwesenden Kunden austauschen können.

Anmeldung zum Webcast: Melden Sie sich zum Live-Webcast an oder rufen Sie den Webcast über die Investor Relations-Website des Unternehmens auf.

Präsentationsunterlagen: Die Unterlagen stehen am Tag der Veranstaltung auf der Investor Relations-Website des Unternehmens bereit.

Aufzeichnung: Kurz nach der Veranstaltung ist eine Aufzeichnung des Webcasts abrufbar.

Investor Day Programm

CEO Seth Ravin und sein Führungsteam geben Einblicke in folgende Themen:

Strategische Vision und Marktchancen

Ein Überblick über Strategie, Wettbewerbspositionierung und langfristige Wachstumschancen von Rimini Street.

Ein Überblick über Strategie, Wettbewerbspositionierung und langfristige Wachstumschancen von Rimini Street. Go-to-Market- und Vertriebsstrategie

Einblick in die Weiterentwicklung des Vertriebsmodells von Rimini Street, mit dem das Unternehmen Cross- und Upselling fördern, Partner und Allianzen stärker einbinden, seinen Anteil am IT-Budget bestehender Kunden ausbauen und neue Kunden gewinnen will.

Einblick in die Weiterentwicklung des Vertriebsmodells von Rimini Street, mit dem das Unternehmen Cross- und Upselling fördern, Partner und Allianzen stärker einbinden, seinen Anteil am IT-Budget bestehender Kunden ausbauen und neue Kunden gewinnen will. Support für Unternehmenssoftware

Rimini Street entwickelt sein branchenführendes Supportmodell kontinuierlich weiter, führt neue Lösungen ein und erweitert sein Supportangebot für Oracle, SAP, VMware und mehr als hundert weitere Unternehmenssoftwareprodukte.

Rimini Street entwickelt sein branchenführendes Supportmodell kontinuierlich weiter, führt neue Lösungen ein und erweitert sein Supportangebot für Oracle, SAP, VMware und mehr als hundert weitere Unternehmenssoftwareprodukte. Sicherheitslösungen

Wie Rimini Street seine Kunden dabei unterstützt, ihre Unternehmenssoftware vor sich rasch wandelnden Bedrohungen zu schützen, und künftig gute KI einsetzen will, um sie vor böser KI zu bewahren.

Wie Rimini Street seine Kunden dabei unterstützt, ihre Unternehmenssoftware vor sich rasch wandelnden Bedrohungen zu schützen, und künftig gute KI einsetzen will, um sie vor böser KI zu bewahren. Innovationslösungen

Die Vision und Strategie von Rimini Street für den aufstrebenden Markt für ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI. Das Unternehmen erläutert, wie es Kunden bei der Einführung und Nutzung agentenbasierter KI unterstützt, damit sie die Produktivität steigern und mehr Nutzen aus ihrer Unternehmens-IT ziehen können. Zudem stellt Rimini Street sein umfassendes KI-Serviceangebot vor. Dazu gehören Dutzende vorgefertigte KI-Lösungen, die sich problemlos mit bestehenden Versionen von Unternehmenssoftware einsetzen lassen, sowie Rimini Agentworks, Rimini Govern for AI und Rimini Agentic UX.

Die Vision und Strategie von Rimini Street für den aufstrebenden Markt für ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI. Das Unternehmen erläutert, wie es Kunden bei der Einführung und Nutzung agentenbasierter KI unterstützt, damit sie die Produktivität steigern und mehr Nutzen aus ihrer Unternehmens-IT ziehen können. Zudem stellt Rimini Street sein umfassendes KI-Serviceangebot vor. Dazu gehören Dutzende vorgefertigte KI-Lösungen, die sich problemlos mit bestehenden Versionen von Unternehmenssoftware einsetzen lassen, sowie Rimini Agentworks, Rimini Govern for AI und Rimini Agentic UX. Finanzmodell und langfristige Wertschöpfung

Ein Überblick über Umsatzwachstum, Rentabilität, Cashflow und operative Skaleneffekte des Unternehmens sowie über seine Prioritäten bei der Kapitalallokation.

Ein Überblick über Umsatzwachstum, Rentabilität, Cashflow und operative Skaleneffekte des Unternehmens sowie über seine Prioritäten bei der Kapitalallokation. Globales Kundenpanel

Kunden aus aller Welt und aus unterschiedlichen Branchen berichten über ihre Erfahrungen mit Rimini Street und den Lösungen des Unternehmens. Zudem sprechen sie über ihre Visionen und Strategien rund um Unternehmenssoftware, Support, Innovation und den Einsatz von KI.

Kunden aus aller Welt und aus unterschiedlichen Branchen berichten über ihre Erfahrungen mit Rimini Street und den Lösungen des Unternehmens. Zudem sprechen sie über ihre Visionen und Strategien rund um Unternehmenssoftware, Support, Innovation und den Einsatz von KI. Mittagessen, Networking und Fragerunde mit der Geschäftsleitung

Beim gemeinsamen Mittagessen haben alle Teilnehmer Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und mit der Führungsspitze von Rimini Street sowie den anwesenden Kunden ins Gespräch zu kommen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie "voraussichtlich", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "kann", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "reflektieren", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu halten und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten sowie unsere Rentabilität zu halten oder zu steigern, die Umsatzkosten, einschließlich der Kostenänderungen im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und der Ergebnisse etwaiger Maßnahmen, die Kosten an die aktuellen Umsatzerwartungen und den Ausbau unseres Angebots anzupassen, die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten, unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unseres Supports und unserer Managed Services für ERP-Software zu informieren und die Produkte und Dienstleistungen unseres Lösungsportfolios "Rimini Smart Path" zu verkaufen, unsere Fähigkeit, unsere Initiativen für ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI erfolgreich zu entwickeln, umzusetzen und zu vermarkten, unsere Absichten in Bezug auf unsere Preismodelle, unsere Fähigkeit, unsere Preismodelle anzupassen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, sowie die erwarteten Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter, die Entwicklung des Umfelds für Verwaltung und Support von ERP-Software, mit dem unsere Kunden und potenziellen Kunden konfrontiert sind, einschließlich einer etwaigen breiten Abwanderung von Kunden oder potenziellen Kunden zu Anbietern von Unternehmenssoftware, Produkten und Releases, für die wir keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten, Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktvolumens, die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertriebszyklen für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie der Vertragsverlängerungszyklen für Software-Support und Managed Services der Softwarehersteller, die zunehmende Komplexität unserer Kundenprojekte, einschließlich längerer und kostspieligerer Vertriebszyklen, eines verstärkten Preisdrucks sowie von Herausforderungen bei Implementierung und Konfiguration, die Auswirkungen auf unsere Betriebsergebnisse, die sich aus den Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware ergeben, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf eine veränderte Kundennachfrage angemessen zu senken, Risiken, die sich aus der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen oder aus dem Einsatz von KI in unserem Geschäftsbetrieb ergeben, sowie etwaige Mängel von KI-Technologien, die von uns oder von unseren externen Lieferanten und Dienstleistern eingesetzt werden, das Risiko, dass agentenbasierte KI-Technologien Handlungen vornehmen können, die über das Beabsichtigte oder Autorisierte hinausgehen, und dass unsere Kontrollen solche Handlungen möglicherweise nicht rechtzeitig verhindern, erkennen oder beheben, unsere Fähigkeit, unsere Marke zu erhalten, zu schützen und zu stärken, den Verlust oder die Arbeitsunfähigkeit eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams oder anderer wichtiger Mitarbeiter sowie unsere Fähigkeit, weiteres qualifiziertes Personal für Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten, unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen, unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Services zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb, Mängel oder andere Probleme bei unseren Produkten und Dienstleistungen und daraus resultierende Ansprüche aus Leistungszusagen oder Gewährleistung, Unterbrechungen oder Leistungsprobleme bei Technologien und Services von Dritten, die wir für den Betrieb kritischer Geschäftsfunktionen nutzen, unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre einzuhalten, unsere Erwartungen in Bezug auf neue Produktangebote, Innovationslösungen, Partnerschaften und Allianzprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen, unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit einer globalen Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken, einschließlich Wechselkursschwankungen sowie Steuer-, Handels- und Datenvorschriften, die anhaltende Konsolidierung in unseren Zielmärkten, einschließlich der Kündigung oder Nichtverlängerung von Kundenverträgen infolge von Konsolidierungen, die Einstellung unserer Support-Leistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle innerhalb der vorgeschriebenen Frist und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten, die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten, die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursänderungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die unsere Branche und die Branchen unserer Kunden betreffen, unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Expansion unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Services und Produkte erforderlich ist, unseren Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern, Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen, unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen, unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Änderungen des Steuerrechts oder ungünstiger Ergebnisse bei steuerlichen Positionen, die wir vertreten, Zollkosten, unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren steuerlichen Verlustvorträgen zu realisieren, etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie zusätzliche Kosten oder Risiken, denen unser Geschäft durch unsere Berichterstattung über diese Themen ausgesetzt ist, die laufenden Schuldendienstverpflichtungen aus unserer Kreditfazilität und deren finanzielle und operative Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko, die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken, die Volatilität unseres Aktienkurses, Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch dieses Programm den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei US-amerikanischen und ausländischen Regierungsstellen zu wahren und neue Aufträge von Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu gewinnen, das Eintreten katastrophaler Ereignisse, die unsere Geschäftstätigkeit oder die unserer aktuellen und potenziellen Kunden beeinträchtigen können, künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" des am 29. Oktober 2026 eingereichten Quartalsberichts von Rimini Street auf Form 10-Q erörtert und von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte auf Form 10-K, Quartalsberichte auf Form 10-Q, aktuelle Berichte (Current Reports) auf Form 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission) aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse sowie die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich seine Einschätzungen aufgrund späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

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