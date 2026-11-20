Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.803 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start baute der Dax unter Schwankungen seine Verluste aus."Auch um die nächste Tausendermarke hat der Dax heute seinen Kampf verloren", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Vor dem Wochenende haben die Anleger endgültig das Handtuch geworfen und sich zunehmend von deutschen Standardwerten getrennt. Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen die positiven Unternehmensnachrichten, die den Aktienmarkt in den vergangenen Wochen noch gestützt hatten. Die Luft ist kurzfristig raus, während lange verdrängte Risiken mit voller Wucht zurückkehren."Die bevorstehende Handelspause verstärke die Verkaufsbereitschaft. "Viele Investoren wollen angesichts der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren nicht riskieren, am Montag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden", so Lipkow. "Neben den wieder aufgeflammten Inflations- und Zinssorgen bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Zwar ist der Konflikt durch den viel beachteten Börsengang von Anthropic zuletzt etwas aus dem Blickfeld geraten, verschwunden ist das Risiko deshalb keineswegs. Ganz im Gegenteil reagieren die Energiepreise weiterhin äußerst empfindlich auf jede neue Nachricht aus der Region."Hinzu komme "die regelrechte KI-Neurose, die derzeit an den internationalen Finanzmärkten um sich greift", erklärte der Analyst. "Die Anleger hinterfragen die hohen Bewertungen und milliardenschweren Investitionsprogramme der Technologieunternehmen immer kritischer. Halbleiteraktien und die großen Profiteure des KI-Booms geraten deshalb weiter unter Verkaufsdruck", so Lipkow. "Die Investoren wollen derzeit weniger von langfristigen Wachstumsfantasien hören, sondern konkrete Belege dafür sehen, dass sich die gewaltigen Investitionen auch tatsächlich rechnen."Auch der Blick auf die kommende Handelswoche verspreche zunächst wenig Entlastung. "In den USA stehen Thanksgiving und der anschließende Black Friday bevor. Die verkürzte Handelswoche dürfte von geringerer Liquidität und einer entsprechend zurückhaltenden Risikobereitschaft geprägt sein", so Lipkow. Gleichzeitig würden die Anleger genau beobachten, welche Signale das wichtige Thanksgiving-Einkaufswochenende für den US-Konsum liefere. "Angesichts der zuletzt wieder gestiegenen Inflationssorgen könnten die Umsätze im Einzelhandel wichtige Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft geben."Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Jahresendrallye müsse allerdings noch nicht endgültig begraben werden, kommentierte Lipkow. "Eine mögliche Wende könnte mit dem Beginn des letzten Handelsmonats im Dezember kommen. Dann könnten sich die Anleger nach der jüngsten Bereinigung der Bewertungen wieder stärker auf die fundamentalen Perspektiven der Unternehmen konzentrieren", erläuterte der Analyst. "Auch saisonale Effekte und eine mögliche Neupositionierung institutioneller Investoren zum Jahresende könnten für neue Kaufimpulse sorgen."Für den Dax gehe es zunächst darum, nach dem deutlichen Rückfall unter 25.000 Punkte einen tragfähigen Boden zu finden. "Die Geschwindigkeit der jüngsten Korrektur zeigt, wie stark das Vertrauen der Anleger gelitten hat. Doch gerade nach solchen Verkaufswellen können sich auch wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben", so Lipkow. "Noch regiert an den Börsen die Vorsicht. Die Jahresendrallye hat eine empfindliche Unterbrechung erfahren, doch der Dezember könnte den Börsenbullen eine zweite Chance bieten. Bis dahin dürfte allerdings Geduld die wichtigste Tugend der Anleger bleiben."Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Fresenius Medical Care, Hannover Rück und Deutscher Telekom an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Siemens Energy, Scout 24 und Infineon wieder.Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 88 Euro und damit fünf Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.Der Ölpreis fiel hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 91,06 US-Dollar, das war 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.540 US-Dollar gezahlt (-2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 103,64 Euro pro Gramm.