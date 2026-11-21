Frankfurt / New York / Amsterdam - Die Vorab-Euphorie vom Donnerstag wegen des Rekord-Börsengangs (IPO) von Anthropic ist am Freitag in eine neue Verkaufswelle gekippt. Auch die Aktien des KI-Konzerns, die sich am ersten Handelstag trotz Verlusten gegenüber dem ersten Kurs klar über dem Ausgabepreis gehalten hatten, gerieten stark unter Druck. Die Hoffnung der Anleger auf einen Stimmungswandel im Technologiebereich ist damit nicht aufgegangen. Zu ...

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