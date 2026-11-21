Erst schickt Washington die Aktien der Krankenversicherer auf Talfahrt, jetzt drehen die Analysten von TD Cowen auf Kaufen. Bis zu 38 Prozent Potenzial sehen sie. Doch ein Risiko bleibt. TD Cowen sieht bei den US-Krankenversicherern wieder Chancen. Analyst Ryan Langston stufte UnitedHealth und Humana von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel für UnitedHealth stieg von 402 auf 455 US-Dollar, ein Plus von 38 Prozent zum letzten Schlusskurs. Für Humana ...

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