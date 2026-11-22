Börsentag in Hamburg an diesem Wochenende, und wir hatten bei Daniels Vortrag sowie bei Gesprächen am Stand eine wesentliche Frage bei fast allen Teilnehmern, die da lautet: Wie tief geht es am Markt noch? Spannend war zu hören, wie private Anleger in Deutschland positioniert sind, denn da ging die Schere weit auseinander. Einige berichteten davon, dass ihre Portfolios nach den vergangenen Wochen stark im Minus liegen. Es waren natürlich jene, die ein besonders hohes Exposure bei Chiptiteln und ...

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