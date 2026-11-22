Der Absturz der Nvidia-Aktie nimmt inzwischen historische Dimensionen an. Seit dem Oktoberhoch bei 243,37 US$ haben die Papiere des KI-Chipgiganten in der Spitze bereits knapp -49% verloren und damit rechnerisch fast 2,9 Billionen US$ an Börsenwert eingebüßt. Die zuletzt erwartete Korrekturverschärfung fiel dabei wesentlich heftiger aus als zunächst angenommen, sodass selbst die tieferen Kursziele deutlich unterschritten wurden. Auch die Redaktion ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.