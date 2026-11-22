Der Absturz der Nvidia-Aktie nimmt inzwischen historische Dimensionen an. Seit dem Oktoberhoch bei 243,37 US$ haben die Papiere des KI-Chipgiganten in der Spitze bereits knapp -49% verloren und damit rechnerisch fast 2,9 Billionen US$ an Börsenwert eingebüßt. Die zuletzt erwartete Korrekturverschärfung fiel dabei wesentlich heftiger aus als zunächst angenommen, sodass selbst die tieferen Kursziele deutlich unterschritten wurden. Auch die Redaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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