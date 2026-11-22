DJ US-Gericht genehmigt Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer final

DOW JONES--Bayer ist auf dem Weg zur Lösung seiner Glyphosat-Prozessrisiken einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat am Freitag den von Bayer mit großen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar final gebilligt, wie das Pharma- und Agrarchemieunternehmen anschließend mitteilte. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden, in denen die Kläger ihre Krebserkrankungen (Non-Hodgkin-Lymphom) auf die Nutzung des Unkrautvernichters Roundup zurückführen.

Bayer-Vorstandschef Bill Anderson sprach von einem entscheidenden Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen. Gegen die finale Genehmigung des Gerichts können allerdings noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Bayer machte keine Angaben dazu, wie viele der Kläger sich dem Vergleich letztlich angeschlossen haben. Man gehe aber davon aus, dass die Zahl der Kläger, die sich dagegen entschieden hätten, handhabbar sei, heißt es in der Mitteilung. Nur ein Teil dieser Kläger dürften nach Einschätzung des Konzerns auch tatsächlich Klage einreichen. Hintergrund dafür ist eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA vom Sommer zugunsten von Bayer, die Klagen wegen fehlender Warnhinweise weitgehend der Boden entzogen. Dieser Klagegrund war in vielen der anhängigen Verfahren zentral.

Bayer kündigte an, sich in den weiteren Prozessen entschieden verteidigen zu wollen.

Die beispiellose Klagewelle zu Roundup hatte sich der Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemieriesen Monsanto im Jahr 2018 ins Haus geholt. Ein erster Milliardenvergleich, den Bayer bereits 2020 schloss, vermochte sie nicht zu stoppen. Der im Februar mit den großen Litigation-Kanzleien ausgehandelte Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar ist nun ein weiterer Versuch, einen Deckel auf das Problem zu bekommen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2026 16:01 ET (21:01 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.