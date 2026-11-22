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NVIDIA ist kräftig vom Hoch zurückgekommen, der Fear & Greed Index zeigt extreme Angst. Die hohe Volatilität macht Anlagezertifikate günstiger - ich nutze das für zwei neue Positionen.

Die Aktienmärkte brechen aktuell massiv ein - und es trifft nicht nur Aktien. Auch Edelmetalle wie Gold und Silber sowie die Kryptomärkte sind deutlich gefallen. Momentan wird fast alles auf den Markt geschmissen, weil viele einfach nur noch raus wollen. Genau diese Panik sollte man nicht an sich heranlassen, sondern weiter statistisch vorgehen und überlegen, wo sich jetzt interessante Chancen ergeben. Für mich sind das aktuell zwei neue Positionen in meinem Anlagedepot: ein Discount-Zertifikat auf NVIDIA und ein Cap-Bonus-Zertifikat auf den DAX.

Gier und Angst: das alte Problem

Viele Marktteilnehmer lassen sich entweder von der Gier oder von der Angst treiben. Ist der Markt stark gestiegen, glauben viele, dass es immer so weitergeht - zuletzt etwa bei den KI-Werten. Kommt der Markt dann unter Druck, verfallen viele in Panik und verkaufen um jeden Preis. Gerade in solchen Phasen bieten sich oft interessante Chancen für einen Einstieg. Deshalb habe ich in den Hype-Phasen immer wieder vor massiven Rücksetzern gewarnt und die Positionsgrößen bewusst klein gehalten. Wer nicht bei jeder Rallye voll investiert ist, hat jetzt genug Cash, um wieder einzusteigen - und ist von der Abwärtsbewegung deutlich weniger betroffen.

NVIDIA: kräftiger Rücksetzer, steigende Volatilität

Die NVIDIA-Aktie hat vom Hoch aus innerhalb kürzester Zeit ordentlich Federn gelassen, und gerade am Freitag ist sie noch einmal massiv unter die Räder gekommen. In dieser Situation steigt die Volatilität, also die Schwankung, immer weiter an. Man kann jetzt direkt über die Aktie auf eine Gegenbewegung spekulieren. Man kann das aber auch über ein Discount-Zertifikat umsetzen: Die hohe Volatilität macht diese Produkte günstiger. Dadurch lässt sich der Cap deutlich weiter nach unten ziehen und trotzdem noch eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen - mit einem spürbaren Puffer nach unten. Auch bei den Analysten fällt der große Abstand zum durchschnittlichen Kursziel auf, selbst wenn in den nächsten Tagen weitere Kursziele gesenkt werden dürften.

Ich setze das über das NVIDIA Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der WKN MN0D1K um. Mir geht es nicht darum, das Produkt bis zum Ende zu halten. Ich spekuliere vor allem darauf, dass die Aktie zur Ruhe kommt: Geht die Volatilität zurück, kommt das dem Discount-Zertifikat zugute - auch wenn die Aktie nur seitwärts läuft. Wichtig dabei: Ein Discount-Zertifikat ist ein Anlagezertifikat und kein Hebelprodukt wie ein Discount-Optionsschein.

DAX: Saisonalität, Zwischenwahljahr und extreme Angst

Beim DAX sprechen gleich mehrere Faktoren für die Long-Seite. Saisonal befindet sich der Index ab etwa Ende September, Anfang Oktober bis zum Jahresende in einer Stärkephase - und das bestätigt sich über sehr lange wie auch über kürzere Betrachtungszeiträume. Auch der Verlauf in US-Zwischenwahljahren ist bis etwa Ende November, Anfang Dezember noch positiv. Dazu kommt der Fear & Greed Index: Er steht auf "Extreme Fear", die Panik ist riesengroß. Das ist für mich als konträres Signal interessant. Die hohe Angst treibt die Volatilität nach oben - und genau das kann man sich mit Anlagezertifikaten zunutze machen.

Umsetzung über ein Cap-Bonus-Zertifikat

Der DAX ist zuletzt innerhalb weniger Handelstage deutlich vom Allzeithoch zurückgekommen. Darunter liegen mehrere Unterstützungszonen. An der tiefsten dieser Zonen orientiert sich die Barriere des Produkts, das ich ausgewählt habe: das DAX Capped Bonus-Zertifikat der DZ BANK mit der WKN DN4JCV. Solange die Barriere während der Laufzeit nicht berührt wird, kommt es zur Bonuszahlung; der Cap begrenzt dabei die Teilnahme an steigenden Kursen, erhöht aber die mögliche Seitwärtsrendite. Wird die Barriere gerissen, entfällt der Bonusmechanismus. Die ungewöhnlich hohe Seitwärtsrendite zeigt auch, wie hoch das Risiko derzeit eingepreist ist. Deshalb gilt auch hier: Positionsgröße kontrollieren. Beide Orders liegen bereits im Markt. Die nächste Gruppe von Projekt Target 100 startet Mitte Januar.

? Das vollständige Anlagedepot-Update im Video: Crash-Chance - Mein Einstieg bei NVIDIA & DAX

Risikohinweis: Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Der Handel mit Zertifikaten und anderen Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Enthaltene Werte: US67066G1040,DE0008469008,DE000MN0D1K6,DE000DN4JCV4