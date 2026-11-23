Der Markt für Medikamente gegen Multiple Sklerose ist zunehmend zweigeteilt: Während Generika in den USA die Umsätze etablierter Blockbuster binnen Monaten ausradieren, bleibt Europa für Pharmakonzerne ein stabiles Wachstums- und Zulassungsfenster. Genau in diese Lücke stößt BioNxt Solutions mit einem Schmelzfilm, der den Wirkstoff Cladribin unter der Zunge auflöst. Nach dem ersten EU-Studienantrag und einer neuen Kapitalmaßnahme entscheidet sich in den kommenden Monaten, ob das Konzept am Menschen überzeugt. Kann ein Film unter der Zunge dort punkten, wo die Tablette gerade ihr US-Geschäft verliert?

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