Zürich - ABB expandiert in Deutschland. Für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg und erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. So stellt Ziehl-Abegg mit rund 6300 Mitarbeitern energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her, wie ABB am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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