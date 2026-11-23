Zürich - Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft blieb im Vergleich zum Stand von Mitte Jahr stabil. Der Gesamtertrag stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,5 Prozent auf 53,4 (VJ 51,1) Millionen Franken, wie das Immobilien-Unternehmen am Montag mitteilte. Darin enthalten sind die Mieteinnahmen sowie die übrigen Erträge. Den Marktwert des Portfolios bezifferte ...

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