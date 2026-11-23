The following instruments on XETRA do have their first trading 23.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.11.2026
Aktien
1 AU0000149338 DGL Group Ltd.
2 HK0108000628 SR Medical Technology Co. Ltd.
3 CA5545151063 Mackay Gold & Silver Corp.
4 SE0030936860 Incoax Networks AB EM. 11/26
5 FR001401BA75 Agrogeneration S.A.
6 US0539281073 Avenzo Therapeutics Inc.
7 US1280584012 Lisata Therapeutics Inc.
8 GG00B28C2R28 Partners Group Private Equity Ltd.
Anleihen/ETF
1 FR001401CEY5 Ayvens S.A.
2 USF86921DJ39 Schneider Electric SE
3 USF86921DK02 Schneider Electric SE
4 USF86921DL84 Schneider Electric SE
5 DE000DP9BAZ3 DZ BANK AG
6 DE000DP9BAY6 DZ BANK AG
7 DE000DP9BAX8 DZ BANK AG
8 DE000DP9BAW0 DZ BANK AG
9 CA45950KDS65 International Finance Corp.
10 XS3577542593 Arla Foods Amba
11 XS3556800616 Sasol Financing USA LLC
12 USF86921DH72 Schneider Electric SE
13 USF86921DM67 Schneider Electric SE
14 XS3578925037 Türkei, Republik
15 IE000BFNPCL9 QiM Global Dynamic Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
16 IE000IYZWZH4 QiM Global Dynamic Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
17 IE000FJWTMX9 QiM Global Income Alpha UCITS ETF - Euro Distributing
18 IE000M1Z2PL5 QiM Global Income Alpha UCITS ETF - Sterling Distributing
19 IE000UWMRHC0 QiM Global Small Cap Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
20 IE0001WF8VR9 QiM Global Small Cap Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
21 IE000UX8DIA5 QiM Global Defensive Equity UCITS ETF - Euro Accumulating
22 IE000ZHPLOO7 QiM Global Defensive Equity UCITS ETF - Sterling Accumulating
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.11.2026
Aktien
1 AU0000149338 DGL Group Ltd.
2 HK0108000628 SR Medical Technology Co. Ltd.
3 CA5545151063 Mackay Gold & Silver Corp.
4 SE0030936860 Incoax Networks AB EM. 11/26
5 FR001401BA75 Agrogeneration S.A.
6 US0539281073 Avenzo Therapeutics Inc.
7 US1280584012 Lisata Therapeutics Inc.
8 GG00B28C2R28 Partners Group Private Equity Ltd.
Anleihen/ETF
1 FR001401CEY5 Ayvens S.A.
2 USF86921DJ39 Schneider Electric SE
3 USF86921DK02 Schneider Electric SE
4 USF86921DL84 Schneider Electric SE
5 DE000DP9BAZ3 DZ BANK AG
6 DE000DP9BAY6 DZ BANK AG
7 DE000DP9BAX8 DZ BANK AG
8 DE000DP9BAW0 DZ BANK AG
9 CA45950KDS65 International Finance Corp.
10 XS3577542593 Arla Foods Amba
11 XS3556800616 Sasol Financing USA LLC
12 USF86921DH72 Schneider Electric SE
13 USF86921DM67 Schneider Electric SE
14 XS3578925037 Türkei, Republik
15 IE000BFNPCL9 QiM Global Dynamic Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
16 IE000IYZWZH4 QiM Global Dynamic Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
17 IE000FJWTMX9 QiM Global Income Alpha UCITS ETF - Euro Distributing
18 IE000M1Z2PL5 QiM Global Income Alpha UCITS ETF - Sterling Distributing
19 IE000UWMRHC0 QiM Global Small Cap Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
20 IE0001WF8VR9 QiM Global Small Cap Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
21 IE000UX8DIA5 QiM Global Defensive Equity UCITS ETF - Euro Accumulating
22 IE000ZHPLOO7 QiM Global Defensive Equity UCITS ETF - Sterling Accumulating
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