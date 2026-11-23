Zürich - Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten des Jahres die verwalteten Vermögen bei nur verhaltenen Neugeldzuflüsse weiter gesteigert. Die Privatbank sieht sich gut auf Kurs für einen neuen Rekordgewinn im Gesamtjahr. Die Bereinigung des Kundenbuchs soll bis Ende 2027 andauern. Per Ende Oktober beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 553 Milliarden Franken gegenüber 547 Milliarden Franken per Mitte Jahr, wie ...

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