Die Siemens-Energy-Aktie ist erneut deutlich unter Druck geraten. Am Freitag verlor der Titel -6,61% und schloss bei 118,32 €. Damit rückt nicht nur eine wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Auch die aktivierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation könnte weitere Kursverluste begünstigen. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Die Siemens-Energy-Aktie hat die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 132,00 € nachhaltig unterschritten. ...

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