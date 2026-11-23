Milliardenschwerer Vergleich gebilligt, Aktie trotzdem tiefer: Bei Bayer hat der Richterspruch aus Missouri zum Glyphosat-Streit am Montagmorgen keinen nachhaltigen Schub ausgelöst. Warum Anleger von "Sell on Good News" sprechen, welche Rolle das Supreme-Court-Urteil vom Juni spielt und was hinter dem jähen Umschwung stecken könnte.Vorbörslich 6,6 Prozent Plus, eine halbe Stunde nach Xetra-Start bereits Minus: So schnell kann ein Kurssprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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